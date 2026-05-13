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El cuerpo de un residente es retirado del centro de atención para ancianos Epping Gardens en el suburbio de Epping, en Melbourne, el 29 de julio de 2020. (William WEST / AFP)
El cuerpo de un residente es retirado del centro de atención para ancianos Epping Gardens en el suburbio de Epping, en Melbourne, el 29 de julio de 2020. (William WEST / AFP)
/ WILLIAM WEST
Por Agencia EFE

Las muertes en exceso a nivel mundial causadas por la pandemia de covid-19 se estiman en 22,1 millones, en comparación con las siete millones de muertes notificadas hasta ahora, según el informe sobre estadísticas sanitarias globales 2026 presentado este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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