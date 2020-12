Conforme a los criterios de Saber más

El mundo tiene los ojos puestos en el Reino Unido. La nueva variante del coronavirus detectada en su territorio -que según los expertos puede ser hasta un 70% más contagiosa que la original- llevó a decenas de naciones de todo el mundo a suspender o limitar los vuelos con ese país europeo. La severa medida fue replicada por varios países de Latinoamérica y el Perú no fue la excepción.

Luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informara la noche del domingo a través de Twitter que nuestro país no autorizará “vuelos directos o con escala en el Reino Unido hasta nuevo aviso”, el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció este lunes la suspensión de vuelos provenientes de Europa por dos semanas.

Agregó que también se prohibió el ingreso de extranjeros no residentes en el Perú que hayan estado en el Reino Unido en las últimas dos semanas. Asimismo, los peruanos o extranjeros no residentes en el país que hayan visitado recientemente Reino Unido deberán realizar una cuarentena de 14 días.

En un mensaje transmitido por televisión, el mandatario señaló que las medidas fueron adoptadas “preventivamente” y que “la alarma en Europa y otras regiones” por la situación también afecta al Perú.

Las medidas se tomaron apenas una semana después de que se reabrieran los vuelos comerciales entre el Perú y varias ciudades de Europa. Oficialmente, desde el 15 de diciembre estaban habilitados los vuelos entre Lima y Ámsterdam (Países Bajos), Madrid y Barcelona (España), París (Francia) y Londres (Inglaterra).

Luego de la alarma causada por la nueva variante del virus, las autoridades peruanas afirmaron que desde el martes 15 no ha ingresado al país ningún vuelo directo desde el Reino Unido y que los pasajeros que entraron a través de una conexión están siendo monitoreados.

El Comercio conversó al respecto con Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), que ahonda en las implicancias de las nuevas directrices y cómo la ausencia de vuelos entre el Reino Unido y el Perú no significa que viajeros de la nación europea no hayan llegado a nuestro país.

-Perú había reabierto los vuelos comerciales con Londres (Inglaterra) desde el 15 de diciembre. ¿Cuál había sido desde entonces el estatus de los vuelos entre nuestro país y el Reino Unido?

En el caso del Reino Unido nosotros no hemos tenido vuelos. No hemos cumplido ni una semana con el reinicio y se volverá a suspender. En un escenario habitual, sin pandemia, Perú implementaba vuelos estacionales con el Reino Unido durante el verano europeo, entre junio hasta setiembre de cada año. Esos vuelos eran los que normalmente realizaba British Airways de forma directa.

Pero este año ese panorama no se dio porque durante esos meses estaba vigente el cierre de fronteras. Por más que se hayan abierto los vuelos desde de la semana pasada, no se iba a implementar un vuelo a Londres precisamente por las características de cómo funcionaba normalmente este mercado.

Perú suspendió este lunes vuelos provenientes de Europa para evitar el ingreso de la nueva cepa de coronavirus. (Foto: Hugo Perez / GEC)

-¿Cómo funcionó el proceso de entrada al Perú de personas procedentes de Europa en los últimos meses?

Los vuelos internacionales se abrieron el 5 de octubre, de ahí se ampliaron el 1 de noviembre. Hasta el 5 de octubre, cuando se abrieron los vuelos de cinco horas, personas que estaban en países que no estaban en ese rango, como EE.UU., Canadá, Europa, etc., volaban al Perú con vuelos especiales. Antes del 5 de octubre, cuando en teoría tenías las fronteras cerradas, ingresabas al Perú con vuelos humanitarios/especiales.

Cuando se extiende el número de vuelos de cinco a ocho horas, prácticamente entra toda América, pero Europa quedaba fuera. Esos trayectos desde países europeos se canalizaban como vuelos especiales. Esa es la figura.

-El gobierno ha dicho que no ha ingresado al Perú ningún vuelo directo desde el Reino Unido, aunque eso no significa que personas que radiquen en territorio británico no hayan entrado al Perú. Muchos usuarios en las redes sociales indican que tienen amigos o familiares que han llegado desde el país europeo desde hace varias semanas…

Los pasajeros que pueden haber llegado pueden haberlo hecho vía conexión. Esa es la única manera. ¿Cómo controlas eso? Es casi imposible porque tienes miles de opciones para hacer la conexión. Un pasajero puede viajar de Londres a Nueva York, sale del avión, se va a dar una vuelta, come una hamburguesa y luego puede viajar de Nueva York a Lima. ¿Cómo sabe la aerolínea de dónde salió originalmente? No hay forma de saberlo y si viaja en una segunda aerolínea peor todavía porque no se tiene el tracking de ese boleto. En algunos casos sí se puede tener la historia del boleto y los cambios que hubo en la ruta, pero en otros casos no necesariamente.

Los vuelos internacionales empezaron a abrir el 5 de octubre, luego se ampliaron el 1 de noviembre. (Foto: Leandro Britto / GEC))

-¿Son fundadas las preocupaciones al respecto?

Es una preocupación válida, pero más allá de eso hay que tener en cuenta que a todos los pasajeros que vienen al Perú se les pide la prueba negativa, ya sea la PCR, la antígena o el certificado de alta médica si el viajero ha tenido la enfermedad.

-Pero no se ha estado pidiendo a los viajeros pasar por una cuarentena.

La cuarentena no porque en particular la noticia del Reino Unido es de hace dos días. En la situación actual, lo que podría pasar cuando el Gobierno saque la norma de la suspensión de los vuelos a Europa por dos semanas es que considere que los viajeros que ya están en tránsito puedan entrar pero tal vez deberán hacer una cuarentena de 10 o más días. Eventualmente también podrían pedir que a pesar de haber tenido una prueba negativa, los pasajeros se hagan una adicional al llegar para descartar la presencia del virus.

Muchas de esas medidas ya se implementaron acá y funcionaron muy bien. Nosotros no hemos tenido ningún caso de contagio dentro de aeronaves ni que se hayan transmitido dentro del avión. Ahora hay una cuestión más compleja porque esta nueva variante del virus hace que la transmisión sea más rápida, eventualmente es probable que no solo se pedirá que vayan a cuarentena, sino que se tomen una prueba adicional. Lo importante es poder medir bien el impacto y no afectar el control de la salud pública y al mismo tiempo la recuperación del sector.

