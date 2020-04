Si bien por estos días las acusaciones desde Washington señalan a un laboratorio como el origen del coronavirus COVID-19 , las mayores certezas hasta el momento es que la actual pandemia comenzó en un mercado húmedo de Huanan, en Wuhan, China.

Un murciélago habría infectado a un pangolín –una suerte de armadillo gigante– que luego fue consumido por una persona a finales del 2019. La carne de este animal se comerciaba junto a murciélagos, zorros, cocodrilos, cachorros de lobo, salamandras, serpientes, pavos reales, puercoespines, carne de camello, entre otras especies.

Personal sanitario atrapa a una salamandra gigante que escapó del mercado húmedo de Huanan, en Wuhan, China. Este lugar, donde se comerciaban decenas de animales vivos y muertos, sería el punto de origen de la pandemia de coronavirus COVID-19. (Foto: Chinatopix via AP)

Y si eso le impresiona, espere a enterarse que este tipo de mercados no se limitan a Asia sino que se encuentran en ciudades como Nueva York o en Latinoamérica, según investigaciones de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), una organización con 6,5 millones de miembros en todo el mundo que se dedica a promover los derechos de los animales.

El Comercio conversó con Alicia Aguayo, directora de PETA Latino, al respecto.

— ¿Qué viene a ser un mercado húmedo?

Es un lugar donde se venden animales tanto vivos como muertos y otros productos agrícolas. Por ejemplo, una investigación de PETA Asia revela que en los mercados húmedos como en los que se originó la pandemia de coronavirus vemos animales como gallinas, gatos, ranas, perros, hasta animales exóticos. Algunos muertos, otros esperando en jaulas para ser asesinados. En la investigación vimos sangre por todo el piso, sobre los mostradores, humanos caminando con sandalias, sin usar guantes. Queda muy claro que estos mercados son un lugar ideal para la propagación de virus como el coronavirus.

— Suena increíble que eso exista en pleno siglo XXI…

Sí, y existe en todo el mundo. Sabemos que el coronavirus se originó en un mercado húmedo en China, pero existen esos mercados en Nueva York. Están todavía abiertos. No se venden tanto los animales exóticos sino más gallinas y conejos, pero son animales vivos atrapados en jaulas muy estrechas. Estas condiciones son perfectas para criar estos virus. Por eso estamos pidiendo a las autoridades en Nueva York los 80 mercados húmedos que siguen abiertos, incluso durante este desastre que se está viviendo.

—Normalmente los ligamos a Asia, muchas veces por prejuicio.

Según nuestros colegas de PETA Asia-Pacífico, los países con más mercados húmedos son China, Tailandia, Indonesia, Camboya, Vietnam, Laos y Filipinas. Pero como menciono también existen en Nueva York, en Latinoamérica. Esos animales nos pueden transmitir virus con los que no tenemos ninguna inmunidad. Se supone que el coronavirus viene de murciélagos o pangolines y se transmitió a través del contacto con los humanos, eso solo se puede producir en un lugar como un mercado húmedo. Si los humanos no capturaran, criaran y vendieran a esos animales, no tendríamos este problema. Lo mismo vemos con la gripe aviar, con la gripe porcina, esos virus vienen de las granjas industriales donde crían a cientos de miles de animales, muy hacinados y son lugares ideales para que crezcan estos virus.

— China ya había endurecido su legislación antes de este brote. ¿De qué forma se puede combatir este tipo de prácticas si no se hace caso a las leyes?

Es la pregunta perfecta porque, como vemos, no podemos contar con los gobiernos. PETA está haciendo una llamada a los gobiernos y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que cierren estos mercados, pero como dices no tenemos que esperar a que las organizaciones mundiales tomen acción. Nosotros mismos, cada individuo, tiene el poder de hacer algo. Y eso es no comer animales, hacernos veganos. No es necesario comer animales, de hecho es malo para la salud. Hacernos veganos puede ayudarnos a reducir diferentes enfermedades y ayudamos a evitar la próxima pandemia.

— Para muchos puede sonar un poco radical ser vegano, ¿hay pasos previos?

Además de protegernos contra las enfermedades, ser vegano ayuda a proteger el planeta. De hecho, las Naciones Unidas han dicho que si queremos evitar los efectos más desastrosos del cambio climático debemos apuntar a una dieta vegana a nivel mundial. Todos deben tomar conciencia de que comer animales pone en riesgo a todo el mundo. Realmente no diría que hay pasos, en PETA tenemos un kit de principiantes para hacerse veganos . Cada persona debe tomar la iniciativa, está en nuestro poder, no tenemos que esperar a los gobiernos. Para mí es una decisión muy fácil. Yo me convertí en vegana en el 2007 para ayudar al medioambiente y seguí siéndolo para salvar a la humanidad.

— Cuénteme más sobre el trabajo de PETA en estos mercados húmedos.

No podemos comentar mucho sobre cómo los investigadores llegan a esos lugares. Es por la misma seguridad de los investigadores. Pero sí te puedo decir que es importante que entremos para que lo vean, la mayoría va al supermercado y ve a la carne ya empaquetada, nunca ven ni piensan en ese animal ni cuánto ha sufrido. No nos gusta pensar que el pedazo de carne que estamos comiendo era un animal. Creo que cubrir los mercados húmedos está generando mucha conciencia. Desafortunadamente los humanos vivimos días de ansiedad, temor y tristeza, nadie quiere infectarse ni morir por el coronavirus. Los animales tampoco quieren que les quitemos la vida.

El mercado húmedo de Klong Toei en Bangkok, Tailandia, muestra claras señales de insalubridad. Según PETA Asia-Pacífico, los países con más mercados húmedos son China, Tailandia, Indonesia, Camboya, Vietnam, Laos y Filipinas. (Foto: Mladen Antonov / AFP)

— PETA no solo se enfrenta a los organizadores de estos mercados o a los cazadores de ballenas, también a una sociedad que muchas veces los ve como enemigos.

Nuestro trabajo está principalmente en los medios, con las celebridades, haciendo investigaciones o protestas callejeras. Estamos en todas partes, haciendo lo que podamos para generar conciencia en la gente sobre la crueldad a los animales y los riesgos que trae. La gente puede ver a PETA como enemigo, pero es porque están muy felices comiendo carne y no pensando en los animales. Puede ser un poco incómodo pero es importante hacerlo.

— Mencionó las dificultades de la cuarentena, momento perfecto para debatir sobre lo que pasan los animales en los zoológicos.

Estoy completamente de acuerdo. Tenemos una campaña desde hace mucho tiempo en contra del parque temático Sea World. Recientemente hemos hablado más del sufrimiento de los delfines, pero todos los animales ahí están sufriendo. Hemos estado aprovechando este momento para destacar que si tú estás en casa unas semanas, imagínate toda una vida así. Esa es la vida de los animales en los parques marinos y en los zoológicos. Es un momento trágico, pero creo que va a abrirle los ojos a mucha gente.

— Como un punto de quiebre…

Espero que así sea. Espero que la gente se dé cuenta que estamos causando mucho sufrimiento y no podemos seguir con la relación actual que tenemos con los animales.

— Una encuesta de WWF realizado en el Sudeste Asiático y Hong Kong muestra que el 93% de encuestados apoya que los mercados húmedos sean eliminados. ¿Por qué siguen existiendo?

Es muy parecido a las corridas de toros. La gran mayoría de gente está en contra de las corridas, pero siguen existiendo en el Perú, España o México. En el caso de las corridas de toros, al igual que los mercados húmedos, hablamos de una práctica de los ricos. Se sabe que la mayoría de la gente en Asia no se está comiendo pangolines, es una práctica de los adinerados. Igual que las corridas de toros. Son grupos muy poderosos. Y eso es a lo que nos enfrentamos, a un pequeño grupo poderoso que pone en riesgo a todos los demás.

Tras detectar que el brote se habría originado en el mercado húmedo de Huanan, las autoridades chinas ordenaron el cierre del local. Sin embargo, desde hace unos días ha vuelto a operar. La legislación china prohíbe la venta de animales vivos y exóticos desde hace algunos años, pero esta práctica sigue sucediendo. (Foto: Noel Celis / AFP)

— ¿Cuál es el pedido exacto de PETA a los gobiernos?

A los gobiernos de China, Tailandia y las autoridades de Nueva York, además de la OMS, les pedimos que cierren los mercados húmedos.

— ¿Y han sido escuchados?

Están tomando algo de acción en China, pero tras el último brote ya habían intentado cerrar esos mercados y dejaron que se vuelvan a abrir. Esperamos que esta vez aprendan la lección. Por eso digo que no podemos contar con los gobiernos, las personas debemos tomar acción.

Alicia Aguayo es directora de PETA Latino, una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los animales a la que pertenece desde hace 11 años.

