Por Christian Mestanza Arquiñigo

Veintinueve de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, abandonaron el barco antes de que se confirmara oficialmente la presencia del virus. Estos nuevos datos han activado protocolos de cooperación internacional para rastrear y monitorear a los involucrados, a fin de evitar posibles contagios y la propagación de la enfermedad.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.