Dos semanas más

No antes del lunes 5 de mayo. Esa parece ser una de las primeras certezas sobre la realización del nuevo cónclave. ¿Cuánto durará? No se sabe. El que eligió a Pío XII en 1939 duró solo un día, pero el que empezó en 1268, y derivó en la designación de Gregorio X, duró dos años y nueve meses. Los dos de este siglo se han resuelto de manera bastante expeditiva acentuando una tendencia que ya se notaba desde la segunda mitad del siglo XX con la elección de Paulo VI. Ello a pesar de que Benedicto XVI decretase que siempre se requiere dos tercios de los votos y no mayoría simple. Y con amenaza de excomunión para quien revele lo sucedido adentro.