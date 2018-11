Una frase entonada con diferentes emociones se escuchó fuerte en toda Cuba esa noche del 25 de noviembre del 2016, el día que Fidel Castro murió.

“Se murió, se murió”, repetían algunos de los millones de cubanos que esa noche se enteraron del fallecimiento del dictador más conocido del mundo y mayor representante del comunismo en América Latina.

La voz de Fidel Castro dejó de escucharse a sus 90 años de edad un viernes 25 de noviembre a las 10:29 p.m., día en el que - en paralelo - en otros países capitalistas, la locura del Black Friday - vaya coincidencia - era el mayor protagonista.

Su hermano Raúl, ex presidente de Cuba, anunció al pueblo y al mundo, que el comandante había dejado de existir.

"Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor compadezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo que hoy 25 de noviembre del 2016 a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz".

Esa misma noche el periodista peruano Rudy Jordan Espejo festejaba junto a sus amigos el fin de un rodaje que había hecho para un curso que llevaba en Cuba. Pero la celebración se esfumó tan pronto el televisor que se encontraba en el local transmitió el anuncio de Raúl Castro a través de la cadena CNN en inglés.

“Fue como un rayo. Estábamos bailando y en eso una amiga brasileña se queda mirando la pantalla del televisor de una forma muy expresiva. Nosotros la seguimos y no olvidaré lo que decía en CNN 'Former cuban leader Fidel Castro dies at 90'. Se había muerto Fidel y nosotros estábamos bailando. Todos los rones que tomamos perdieron su efecto y como todos éramos periodistas y realizadores salimos a registrar lo que pudimos”, recuerda Jordán en diálogo con El Comercio.

Tras recibir la noticia, el equipo salió a captar en imágenes lo que podría ser el mayor y mejor registro de los minutos posteriores a la muerte del histórico dirigente cubano.

“Inmediatamente salimos al malecón y empezamos a grabar con nuestras cámaras las primeras reacciones de la gente. Mucha gente no se había enterado porque no estaba viendo la televisión y porque el acceso a Internet en esos tiempos no era el mejor. Algunos no lo creían, otros sí”. Luego de recoger las reacciones el equipo se organizó para la cobertura.

Un grupo de militares cubanos posan con mensajes de despedida para Fidel Castro.

Tuvieron suerte. Rudy y sus amigos grabaron escenas de dolor y también de alegría tras la muerte de Fidel. Las fuerzas de seguridad parecían no preocuparse por el trabajo que el equipo realizaba, pero algo no resultaba claro al momento de recoger testimonios.

“Al inicio mucha gente se sentía conmocionada por la noticia, pero con el pasar de los días, tanto en los medios como en las personas, empezó a haber un discurso que se parecía mucho a un disco aprendido. La televisión dio un mensaje: ‘Fidel no ha muerto, solo hay una desaparición física’, y de alguna forma esa frase era repetida en el testimonio de la gente”.

Rudy y su equipo recogieron el testimonio de cientos de cubanos, una tarea difícil, pero más difícil, según cuenta el periodista peruano, fue escuchar testimonios diferentes al discurso oficial.

El documental ha sido realizado en conjunto por los periodistas Jesús Labandeira Pastor (Madrid), Rudy Jordán Espejo (Lima) y Sofía Cabanes Balanzà (Barcelona).

“No hubo temas de censura, nunca nos dijeron que guardemos la cámara, pero tuvimos problemas al momento de recoger los testimonios. Lo más difícil era que las personas no te respondan con ese discurso. Lo más difícil fue que las personas se abran plenamente y decir con sinceridad lo que sentían", dice Jordán.

La experiencia de vivir de cerca la muerte del ex líder cubano y acompañarlo durante todos los días que sus restos recorrieron Cuba dejaron una experiencia inexplicable a Rudy y una definición de quién era realmente Fidel Castro.

“Para los cubanos que viven en la isla, Fidel nunca murió”, explica. “Fidel Castro estuvo en el poder casi 50 años, para muchas generaciones de cubanos es lo único que han visto, no conocieron a otro más en el poder y hasta lo consideran un padre, más allá de que estés a favor o en contra del régimen”.

Finalizados los días de luto en la isla y con todo el material recopilado, Jesús Labandeira Pastor (Madrid), Rudy Jordán Espejo (Lima) y Sofía Cabanes Balanzá (Barcelona), decidieron producir el documental "Nueve días sin Fidel".

El arduo trabajo dio frutos. El cortometraje producido es una coproducción peruano-española que ya ha sido exhibida en Barcelona, Cádiz y París. En diciembre será presentado en el Festival de Cine Popular de Santiago.



El documental puede verse a través de la plataforma YouTube:



Este lunes 26, el documental será presentado en el Centro Español del Perú, en Jesús María, a las 8:00 p.m.

Actualmente los restos de Fidel Castro se encuentran en el cementerio de Santa Ifigenia, reconocido por ser el lugar donde reposan un alto número de próceres y luchadores en las gestas independentistas cubanas contra el dominio español y mártires de la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista. Este domingo se cumple el segundo aniversario de su muerte y, aunque parezca increíble, Cuba parece apagada.