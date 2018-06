"Las cucarachas caminaban sobre mí": Joshua Holt narra su calvario en Venezuela

Nueva York. Joshua Holt, el estadounidense liberado recientemente en Venezuela luego de pasar dos años encarcelado reveló el martes detalles de su calvario. Dijo que en un principio fue recluido en una pequeña celda caliente con cucarachas, mientras que a su esposa le colocaron los dedos en sacapuntas.

Joshua Holt, originario de Utah, habló de su mala experiencia en el programa "Today Show" de la cadena NBC.



"Al principio fue horrible", dijo Holt, de 26 años. "Me pusieron en una celda que no era más grande de lo que sería una cama individual. Habían cubierto la puerta con una bolsa de plástico, así que no estaba recibiendo mucho aire", afirmó.



"Estaba súper, súper caliente. Así que estaba literalmente tirado en el suelo en ropa interior y sudando, mientras las cucarachas caminaban sobre mí. Nunca me llevaron al sanitario, así que si tenías que ir al baño, tenías una botella o un periódico", agregó.



Mientras tanto, Holt dijo que su esposa, Thamara Caleno, fue colocada en una celda con otras mujeres y que la policía de Caracas la amenazaba.



"Intentaban que se pusiera en mi contra", dijo Holt. "Mientras ellos trataban de llenar papeles para que ella firmara cosas que decían que yo era una mala persona, ella se rehusaba a hacerlo. Ella sabía que todo era falso. Empezaron a poner sus dedos en sacapuntas para quitarle las uñas (y) asustarla. Trataron de asustarla con pistolas paralizantes".



Ambos fueron liberados el 26 de mayo después de meses de negociaciones entre políticos estadounidenses y aliados del presidente venezolano Nicolás Maduro.



Holt viajó a Venezuela en junio del 2016 para casarse con Caleno, pero fue encarcelado por cargos de tenencia de armas que él y su familia sostienen que son falsos. Su esposa fue arrestada en la misma redada.



Después de ser recibidos en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump, en un evento en la Oficina Oval, la pareja regresó a Utah.



Fuente: AP