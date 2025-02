Esta cita, que se desarrolla hasta este martes 11, ha tomado forma por iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron. Y es que hasta la fecha, el desarrollo de la IA ha estado dominado por Estados Unidos y China, y entre los anuncios del país galo ha estado la inversión de 109.000 millones de euros.

Para el analista internacional Francisco Belaunde se trata de “una buena jugada desde el punto de vista diplomático”.

“Aparecer como un actor adicional importante en el tema de la inteligencia artificial, pues, está muy bien pensado (...); para también salir un poco de esta disputa chino-norteamericana, de alguna manera ha hecho a India copresidente de esta cumbre, como también a otros actores”, indica el especialista en relaciones internacionales.

En comunicación con El Comercio señala que la IA “es el futuro inmediato, sino el presente, de la economía”. Por eso es sumamente importante este tipo de eventos.

Emmanuel Macron se ha posicionado como un tercer actor político en la carrera por la IA, junto al presidente Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan. (Foto: AFP)

Otro actor relevante es Emiratos Árabes Unidos, socio clave de Francia en su nuevo impulso de la IA. La inversión que se plantean es equivalente, según la agencia EFE, a la anunciada por Donald Trump con el programa Startgate.

“Esto refuerza la idea de que la cumbre puede marcar un nuevo punto de partida en cuanto a cómo se distribuirá el poder tecnológico en el futuro y cómo la cooperación internacional podrá equilibrar las fuerzas que dominan el escenario actual”, apunta Manuel Santillán, investigador de la Universidad de Lima.

Entre los participantes se encuentran los líderes de un centenar de países, y Macron los recibe personalmente, como a los primeros ministros de Canadá, Grecia o Armenia, y también hará lo mismo con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. Una muestra más de que la tecnología y la política van de la mano.

Líderes tecnológicos y su influencia

Aunque los líderes políticos son los que atraen las cámaras, en los últimos meses el papel de los líderes tecnológicos ha adquirido más relevancia.

Por un lado, se encuentran los directivos de las estadounidenses Google, Microsoft y OpenAI. Pero también se ha visto el interés de otros actores. Este es el caso del lanzamiento de una iniciativa de IA “de interés público”, organizada por Current AI, y respaldada por 11 directivos de la industria tecnológica.

Uno de los primeros resultados ha sido la financiación de 400 millones de dólares, provenientes de Francia, Alemania, Finlandia, Chile y Nigeria, entre otros países. Según la agencia AFP, el reto de Current AI es recaudar hasta 2.500 millones de dólares para proporcionar a los desarrolladores de IA acceso a más datos, herramientas de código abierto e infraestructuras para los programadores.

¿Cuánta influencia pueden tener las empresas tecnológicas en las decisiones políticas?

Santillán indica que hay una fuerte “inyección de capital” que le da a los líderes tecnológicos una fuerte voz en la formulación de políticas.

“Lo cierto es que la IA se ha convertido en un componente central de la competitividad de las naciones. Por ello, los acuerdos o alianzas con empresas líderes —ya sean estadounidenses, chinas o de otros países— pueden orientar las estrategias nacionales”, resalta el especialista en desarrollo tecnológico.

Además… Las empresas de IA que lideran Desde la aparición de ChatGPT en el 2022 han surgido más empresas que desarrollan la IA generativa. Estas son las principales: OpenAI: es la empresa liderada por Sam Altman y que cambió la IA con su ChatGPT. Ha logrado 20.000 millones de dólares en inversiones, principalmente de su socio Microsoft. Hoy lidera el desarrollo de esta tecnología.

es la empresa liderada por Sam Altman y que cambió la IA con su ChatGPT. Ha logrado Anthropic: nace en el 2021, tras una separación de OpenAI. Con su herramienta llamada Claude ha logrado posicionarse, también gracias al aporte de Alphabet, la empresa matriz de Google.

nace en el 2021, tras una separación de OpenAI. Con su herramienta llamada Alphabet, la empresa matriz de Google. Google Deepmind: es la división de inteligencia artificial de Google. Cuenta con su herramienta de IA llamada Gemini, un chatbot conversacional que puede realizar diferentes tareas.

es la división de inteligencia artificial de Google. Cuenta con su herramienta de IA llamada Gemini, un chatbot conversacional que puede realizar diferentes tareas. MetaAI: pertenece a la empresa Meta, de Mark Zuckerberg, y funcional con el modelo de IA llamado Llama 3. Gracias a su dominio en las redes sociales, puede encontrarse en Facebook, Instagram, Whatsapp y Threads.

pertenece a la empresa Meta, de Mark Zuckerberg, y funcional con el modelo de IA llamado Mistral AI: esta es la herramienta francesa de inteligencia artificial, y cuenta con su chatbot "Le-chat". La start-up ha logrado grandes sumas de dinero y una asociación con Microsoft.

esta es la herramienta francesa de inteligencia artificial, y cuenta con su chatbot "Le-chat". La DeepSeek: la herramienta de IA que ha golpeado a las firmas multimillonarias ya que su su robot conversacional R1 (también llamado DeepSeek) tuvo un costo de solo 5,6 millones de dólares, con resultados muy similares. Es la apuesta de China en esta carrera por la IA.





En ese sentido, explica que se puede distinguir algunas características: mientras que en Asia hay un fuerte liderazgo estatal que impulsa proyectos de IA, en Europa se apuesta por la fórmula público-privada, con un énfasis en la regulación ética y la protección de datos personales.

Por otro lado, los intereses de las empresas tecnológicas pueden apuntar a la regulación.

Señala Belaunde que hoy los líderes políticos “están preocupados por las reglamentaciones que puede haber en Europa, y eso a los líderes tecnológicos no les gusta”. Esto los lleva a tener más presencia y que su voz también se los escuche. Una de las bases para el funcionamiento de los modelos de IA es el acceso a información, a los datos.

¿Qué resultados puede tener la cumbre?

La Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial culmina este martes 11. Se han planteado varios ejes de conversación, como el impacto medioambiental de la IA, el problema de la desinformación, el tratamiento de las ‘fake news’, la desconfianza hacia esta tecnología, la seguridad de los datos personales y el impacto en el empleo, entre otros puntos.

Para Santillán, “la cumbre puede ayudar a sentar reglas y estándares comunes que garanticen un uso responsable de la IA y la participación de actores públicos y privados en igualdad de condiciones”. En ese sentido, se podría tratar clarificaciones importantes acerca del impacto ambiental, la gestión de riesgos asociados al desarrollo tecnológico, el fomento de la competitividad y la innovación.

Sin embargo, al tratarse de una cumbre muy variada los resultados pueden ser muy diversos, o incluso no podrían llegar a tener una declaración, por la oposición de alguno de los actores.

Así lo explica Belaunde: “Lo que ocurre en todas las cumbres es que se firma algo que es más bien gaseoso, a lo que nadie se va a oponer, pero que no compromete a gran cosa. No es que salga ninguna obligación jurídica para nadie, sino simplemente son compromisos de algún tipo, pero igual hay países que no quieren ni siquiera comprometerse moralmente”, advierte.

Nuestro país también se encuentra en la cumbre. El Congreso autorizó el viaje del primer ministro Gustavo Adrianzén. ¿Qué podría obtener el Perú de la cita? Ambos especialistas coinciden en que puede ser el acercamiento con actores importantes de otros países, el prólogo para la firma de acuerdos bilaterales o la atracción de inversiones, que pueden traducirse en la implementación de proyectos concretos. Aunque para Belaunde habría que el primer ministro cuente con “un equipo competente que lo acompañe”.

La inteligencia artificial generativa ya no es solo un asunto de empresas y mercados. Es una competencia mundial, y Francia busca entrar en la carrera.