Casa Blanca excluye a cuatro periodistas de cena entre Donald Trump y Kim Jong-un

Reporteros de Reuters, Associated Press, Bloomberg y Los Angeles Times no pudieron cubrir la cena luego de que dos periodistas le preguntaron a Donald Trump sobre la cumbre en Vietnam y el testimonio en el Congreso de su ex abogado Michael Cohen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reúnen en Hanói, Vietnam, para una segunda cumbre histórica. (Foto: Reuters) Reuters