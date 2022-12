David Aguilar Amphoux es un joven de 23 años que nació en Andorra la Vella. Debido al síndrome de Poland, tiene un muñón en su brazo derecho, el cual no pudo desarrollarse por completo. A los seis años sufrió de bullying, pero tiempo después acabó encarando a las personas que lo fastidiaban usando una prótesis que él mismo construyó con piezas de Lego. Su vida ha cambiado desde entonces. Esta es su emocionante historia.

“Pu** manco”, fue un insulto cotidiano que recibía David cuando era apenas un niño, según elDiario.es. Eventualmente, a los 17 años, pudo callarles las boca a quienes le hacían sentir mal gracias a la prótesis que fabricó y llamó ‘MK’, pero esta era muy rudimentaria. “La sujeción me molestaba, no era fuerte y la pinza no funcionaba demasiado bien”, contó.

Y es que en ese entonces tenía apenas nueve años y no se había basado en planos ni en nada. Todo fue producto de su creatividad. “Empecé a construir en voleo con lo que tenía: un helicóptero de Lego”, aseveró.

Actualmente, él sigue usando prótesis que diseña por su propia cuenta. Claro está, las ha ido mejorando con el pasar del tiempo para que sean más fuertes y cómodas. Incluso le ha añadido componentes mecánicos.

Ganó un Récord Guiness

Su tremenda habilidad, hizo que ganara un Récord Guiness, pues llegó a convertir su pasión por los juguetes de construcción en una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Su presencia en las redes sociales

Cuando construyó la ‘MK 5′ el diseño había evolucionado bastante en relación a la primera prótesis que hizo. Es ahí donde también ‘nació’ su alias ‘Han Solo’, el cual usa tanto en YouTube (Han Solo) como en Instagram (@hansolo99).

En esas plataformas, comparte todo lo que realiza. Aunque no le gustan las redes sociales, las tiene para demostrar a la gente que es un adulto funcional con éxito: además del Récord Guiness, posee una colaboración con la NASA para enviar sus diseños al espacio, un documental y un libro sobre su vida, siempre de acuerdo a la citada fuente.

“Puedo hacer de todo”, sostiene David, quien también arma aviones militares de más de 2000 piezas. “Lo único que me daba miedo era no poder jugar a la Play, pero soy muy bueno”, precisó.

Ayudó a un niño

David encontró la manera de ayudarse a sí mismo, pero gracias a las redes sociales también ha podido ayudar a otras personas, una de ellas es el pequeño Beknur, un niño kazajo que nació sin brazos y las piernas deformadas. La madre del menor vio el trabajo del protagonista de esta historia y se contactó con él para que ayudara a su hijo.

David, de acuerdo a un video viral publicado en YouTube por el canal Guinness World Records, llegó a crearle una prótesis. “Lo entendió enseguida y se la puso solo. Al poco tiempo ya estaba jugando a la pelota”, manifestó. “Ha pasado de no poder moverse a ser capaz de ser medianamente independiente en su espacio personal”, añadió estando muy contento por el niño.

Quiere ser un ejemplo para los demás

Él sabe muy bien que la gente puede ser muy cruel con quienes tienen discapacidad. “Una persona muy cercana a mí me llegó a decir que no era mi culpa haber nacido así, que era de mi madre. Le tiré nieve en la boca”, recordó. Esa fue, según dijo, la única vez que usó la violencia para responder a alguien. “Quiero ser un ejemplo y ayudar a la gente a salir del agujero negro del acoso”, señaló.