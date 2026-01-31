De Apolo a Artemis: de vuelta a la Luna medio siglo después (y qué diferencia a esas misiones espaciales)

Escuchar
La tripulación de Artemis II se alista a despegar para orbitar la Luna. El plan de la NASA es que la humanidad vuelva a la Luna en el 2028 con Artemis III. (Foto: AFP)

Desde que el hombre pisó la Luna por primera vez, un sueño se ha mantenido vivo: poder volver. Ese anhelo está más cerca gracias a Artemis II, el primer vuelo tripulado de la NASA alrededor del satélite de la Tierra en más de 50 años. Tras varios retrasos, el domingo 8 de febrero se abrirá la ventana de lanzamiento para la misión que llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna a bordo de la nave espacial Orión.

