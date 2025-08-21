De la batalla legal a la nueva cuenta de la Casa Blanca: ¿qué hay detrás del giro de Trump hacia TikTok?

TikTok está contra las cuerdas por una ley federal que le exige que se desvincule de su empresa matriz china, ByteDance. Si no se llega a un acuerdo para que la plataforma sea vendida y pase a tener un nuevo propietario, quedará prohibida en Estados Unidos.

De fondo se alegan razones de seguridad nacional. Washington sostiene que TikTok, que tiene 2.000 millones de usuarios en el mundo, permite al gobierno de China recopilar datos y espiar a los usuarios y es un canal para difundir propaganda.

Por ello, la apertura de la cuenta de TikTok de la Casa Blanca constituye una señal confusa en la postura del gobierno y del propio Trump. El republicano inició la batalla contra TikTok en su primer mandato. En agosto del 2020 su gobierno prohibió cualquier negocio en el país con ByteDance.

El mayor golpe para la aplicación llegó en abril del 2024, cuando demócratas y republicanos aprobaron una ley que estableció nueve meses de plazo para que la plataforma encontrara un inversor de un país que no sea considerado un ‘adversario’ de Estados Unidos.

Paradójicamente, el retorno de Trump a la Casa Blanca le dio una nueva vida a TikTok. La ley federal que exigía su venta o desaparición en EE.UU. debía entrar en vigor el 19 de enero de este año, un día antes de la posesión del republicano. Tras el aval del Tribunal Supremo, la aplicación dejó de funcionar. Sin embargo, el apagón duró pocas horas pues la Casa Blanca de Trump anunció que no aplicaría la ley.

En cuanto asumió la presidencia, el republicano emitió una orden ejecutiva para retrasar la aplicación de la prohibición. Desde entonces Trump ha renovado dos veces la prórroga en beneficio de la plataforma y si bien la última vence el 17 de setiembre todo apunta a que no le va a quitar el respaldo a TikTok y se seguirá negando a aplicar la ley federal.

El presidente tuvo otros gestos que mostraron su acercamiento a TikTok. Tras su triunfo electoral, recibió al director ejecutivo de la empresa, Shou Zi Chew, en su casa de Mar-a-Lago, en Florida, y también le invitó a su toma de posesión el 20 de enero.

Una aplicación clave para Trump

Uno de los motivos por los que Trump salió al rescate de TikTok es porque le ayudó a conquistar el voto joven en las elecciones del 2024. El propio mandatario lo ha reconocido varias veces. TikTok tiene un “lugar cálido en mi corazón”, dijo el republicano hace unos meses al referirse a una nueva extensión de la prórroga en favor de la aplicación, que suma 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

El diario “The New York Times” recuerda que Trump creó una cuenta personal en junio del 2024 . “Su popularidad en la aplicación se disparó gracias a su esfuerzo por cortejar a los votantes de TikTok, predominantemente jóvenes”, añade.

Carlos Aquino, coordinador del Centro de Estudios Asiáticos (CEAS) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señala que el giro de Trump obedece, en principio, a que considera que puede seguir aprovechando a TikTok para difundir su agenda.

“El hecho de que cree una cuenta a la Casa Blanca en TikTok significa primero que TikTok va a continuar, eso es obvio. Y segundo, aunque ya es materia de especulación, tal vez podría animarse a que siga el operador chino, aunque claro que sujeto a condiciones para resguardar la seguridad nacional”, señala el experto.

En un nivel más profundo, Aquino considera que la apertura de Trump a TikTok es una prueba más de la intención del republicano de disminuir el tono hacia China.

El factor China

Trump ha dado algunas señales para rebajar las tensiones con China. Aquino explica que el republicano cree que la conversación entre líderes es lo definitorio para negociar y le gustaría también alcanzar un acuerdo con Xi Jinping.

“El presidente de EE.UU. está preparando el terreno para ello. Quiere ser lo menos confrontacional posible, por eso ha alargado las negociaciones para el acuerdo comercial, ha retrasado el aumento de aranceles a ese país, ha dicho que no va a sancionar a China por la compra del petróleo ruso, como sí lo hizo con la India, y lo último es que se ha mostrado muy favorable a TikTok”, dice el analista.

A mediados de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva para prorrogar otros 90 días la entrada en vigor de los aranceles para China mientras siguen las negociaciones entre las dos superpotencias.

Estados Unidos llegó a imponer en abril pasado aranceles del 145% a los productos chinos, mientras que China elevó al 125 % los suyos sobre las importaciones estadounidenses. En mayo, ambas partes acordaron una reducción de los gravámenes —Washington los bajó al 30% y Beijing al 10%— y pactaron una tregua de 90 días, que concluía el 12 de agosto.

“Trump ha reconocido que TikTok es importante. Ha ganado el apoyo de los jóvenes gracias a TikTok y si lo elimina se iría una gran herramienta que tiene bastante llegada a los jóvenes, pero lo más importante no es TikTok, sino que obviamente se ha dado cuenta de que China está en otro nivel. No puede negociar como con la India o con otros países porque China tiene formas de causarle problemas a la economía de Estados Unidos”, añade Aquino.

Con ello, Trump parece estar preparando el terreno pero una reunión favorable con Xi Jinping donde se puedan arreglar muchas tensiones.

“Las posibilidades de una reunión están ahí, tenemos la cumbre del APEC en Corea del Sur a fines de noviembre, entonces definitivamente se van a ver las caras. Habrá que ver si se da un encuentro bilateral, que es lo que Xi Jinping quiere y obviamente Trump está preparando el terreno para eso. Trump quiere tener una nueva foto con Xi Jinping”, apunta el experto.