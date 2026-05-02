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Resumen

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Estados Unidos ha dejado claro que el Perú no es solo un importante socio comercial, sino una pieza clave en el renovado enfoque que impulsa la Casa Blanca de Donald Trump para hacer crecer su influencia en el hemisferio occidental. Con ese telón de fondo ambos países cumplen hoy 200 años de relaciones diplomáticas, una amistad que tiene por delante grandes oportunidades, pero también importantes desafíos en medio de un agitado contexto internacional.

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