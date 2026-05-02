Más allá de los cambios de gobierno, Perú y Estados Unidos llegan a este bicentenario con una cooperación amplia e integral en ámbitos que incluyen la defensa, la seguridad, el turismo y la exploración espacial. El crecimiento más sólido es, sin duda, el que se ha dado en términos del comercio y las inversiones hacia ambos lados, cuya mayor palanca se dio con el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en el 2009.

“En términos de las cifras, definitivamente estamos en el mejor momento de los 200 años”, dice Edgar Vásquez, economista y exministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú y director del CIEN-ADEX. “Hay un comercio bilateral conjunto que supera los US$20.000 millones y eso es largamente más de lo que existía hace 25 años, cuando el comercio bilateral era más o menos de US$3.200 millones. Es nuestro momento de mayor intercambio comercial”, explica a El Comercio.

Pero aunque Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial más importante aún hay retos que sortear. Uno de ellos se centra en el impacto de los aranceles de hasta 50% que Washington está imponiendo desde el 9 de abril a las importaciones peruanas de acero, aluminio y cobre. Esta medida ya está provocando el retroceso de algunos sectores, como el de joyería o confecciones.

Donald Trump empezó su segundo mandato imponiendo aranceles a varios países del mundo. (Foto: AFP)

La apuesta de Washington por una política multilateral más proteccionista se da en medio de un crecimiento de la economía de China, país con el que Trump ha intensificado una guerra comercial de repercusiones globales. Es un contexto que plantea una oportunidad desafiante para el Perú.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Videnza Instituto, destaca que Estados Unidos tiene en la actualidad una mirada mucho más estratégica respecto a los metales críticos y a sectores que son muy importantes para nuestro país.

EN CIFRAS 6,4% crecieron las exportaciones peruanas hacia EE.UU. en el 2025 (US$ 10.1 mil millones) con respecto al año anterior.

peruanas hacia EE.UU. en el 2025 (US$ 10.1 mil millones) con respecto al año anterior. 10 presidentes peruanos hicieron visitas oficiales a EE.UU. durante sus mandatos. El primero fue Manuel Prado Ugarteche, en mayo de 1942.

“Claramente la apuesta de Estados Unidos es una relación bastante más estrecha de lo que era en el pasado. Ahora, hay una pugna con China y esto puede hacer que la relación con Beijing se enfríe. Hay que tener en cuenta la importancia que los dos mercados representan, pero en particular la importancia que posee el mercado no tradicional, que va principalmente a Estados Unidos”, dice a este Diario.

Tareas urgentes

A nivel comercial, el reto más acuciante en la relación con Washington es recuperar el arribo de inversiones estadounidenses hacia el Perú, considera Vásquez. Para eso, agrega el experto, es clave posicionar mejor el Perú y resolver los problemas internos. A ello, afirma, hay que sumarle la necesidad de eliminar algunas restricciones -sobre todo las referidas a protocolos sanitarios- que vienen frenando el crecimiento del comercio.

“Otro punto importante es que tenemos que ganar escala. Mucho se habla de que hay que diversificar exportaciones, pero el Perú exporta al mundo más de 4.000 productos a través de las líneas arancelarias. De hecho, Estados Unidos es el principal destino en número de productos”, apunta.

Para los expertos, hay muchas oportunidades para mejorar las exportaciones del Perú.

Detalla que el Perú exportó a ese país 2.182 productos distintos en el 2025. Sin embargo, existe una alta concentración de las cifras en pocos artículos. “Los 50 principales productos que exportamos a Estados Unidos concentran el 90% del total. Hay diversificación, lo que nos está faltando es ganar escala, incrementar el volumen. Para eso se necesita crecimiento empresarial”, añade.

Otras áreas donde se pueden explorar oportunidades conjuntas incluyen el sector de defensa e infraestructura, especialmente el proyecto del puerto de Corillo, en Punta de Bombón, Arequipa. La cooperación también se da a nivel espacial, un lazo que data de 1974 y que se renovó en los últimos años con una alianza centrada en el desarrollo de un puerto espacial en Talara (Piura) y un mayor avance en la investigación científica.

El turismo es otro ámbito que representa un desafío. Estados Unidos era el principal país emisor de turistas hacia el Perú, pero desde la pandemia ello cambió y hoy el gigante del norte ocupa el segundo lugar por detrás de Chile, lo que hace necesario trabajar por recuperar el mercado estadounidense.

ALIADO ESTRATÉGICO Estados Unidos oficializó en febrero de este año la designación del Perú como Aliado Principal no Miembro de la OTAN (MNNA, por sus siglas en inglés).

Este estatus refuerza la cooperación militar, la transferencia de tecnología y la seguridad. No implica una defensa mutua obligatoria o la membresía formal en la alianza atlántica.

El reto político

Si bien los expertos enfatizan que el Perú debe tener buenas relaciones con todos los países, en el caso de Estados Unidos el lazo ya no apunta solo a lo comercial. El excanciller Francisco Tudela señala que es indiscutible que la Administración Trump está privilegiando al Pacífico, tanto en el terreno estratégico militar como en el ámbito comercial, pues -explica- el desarrollo histórico y el futuro se manifiestan ahora en esa parte del mundo.

Los nuevos objetivos de Washington en la región quedaron claros con el documento de estrategia de seguridad nacional publicado por la Casa Blanca a fines del 2025, en el que se establece como una prioridad impostergable aumentar la influencia en el hemisferio occidental. Luego de eso, Trump propuso al Perú como aliado principal no miembro de la OTAN.

“El Perú está en el centro de la costa oeste de América del Sur. Tiene 20 puertos utilizables, cinco fronteras. Es enormemente importante para el Perú comprender la posición geopolítica que tiene hoy, en el siglo XXI, para su futuro histórico. Ahora se encuentra en el frente de la competencia entre Estados Unidos y China. Y eso es sumamente importante. Ahora el eje del poder está en el Pacífico y eso cambia completamente la posición estratégica y geopolítica del Perú”, advierte Tudela.

Con lazos en tantos frentes, los especialistas ven algunas deudas pendientes de nuestro país e indispensables para mejorar cualquier cooperación. La primera es aumentar la lucha contra la corrupción y la segunda es dejar atrás la inestabilidad política crónica, pues solo un gobierno sólido y capaz de impulsar reformas podrá aprovechar tantas oportunidades estratégicas.