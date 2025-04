Pero en tiempos de redes sociales y TikTok, el santo medieval ha empezado a compartir el protagonismo con Carlo Acutis, un joven italiano que murió en el 2006 con tan solo 15 años y que el próximo domingo 27 será canonizado, aunque miles de jóvenes ya lo llaman el santo patrón de Internet.

Carlo no vestía hábito marrón ni llevaba sandalias, sino que usaba jeans, poleras deportivas y zapatillas, como cualquier chico de su edad. Así lo ven los peregrinos que se agolpan para rezarle en el santuario de la Expoliación de Asís, donde su cuerpo está expuesto desde el 2022. Acutis nació en Londres y vivió casi toda su vida en Milán, pero siempre mostró devoción por Asís, la ciudad donde pidió ser enterrado en cuanto los médicos le diagnosticaron una fulminante leucemia en grado 3, que le arrebató la vida en una semana.

Todo el que conoció a Carlo cuenta que tenía una profunda fe. El joven empezó a mostrar su amor por la eucaristía desde niño y recibió la primera comunión con tan solo 7 años. En su adolescencia asistía a misa todos los días y ayudaba a los necesitados. Le apasionaba la religión, pero también el deporte y la tecnología.

Y es así como además de disfrutar los videojuegos, usó Internet como vehículo de evangelización y catequesis. A los 14 años creó una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos en 20 países, entre ellos uno ocurrido en 1649 en el puerto de Eten, en el norte del Perú. La página aún está disponible.

C

En su corta existencia, Carlo Acutis mostró "un maravilloso y ejemplar conocimiento de la fe". (ASOCIACIÓN CARLO ACUTIS).

“Nacimos de originales, no vivimos de fotocopias”, decía a menudo Carlo, animando a sus contemporáneos a no temer ser ellos mismos. La fascinación por su mensaje ha ido en ascenso. Ciberapóstol, ‘influencer’ de la Iglesia o ‘geek’ de Dios son algunos de los nombres que usan los fieles para referirse a él, especialmente los más jóvenes.

Un nuevo santo para Asís

El camino a la santidad de Acutis empezó en el 2013, cuando la Iglesia lo declaró oficialmente siervo de Dios. Siete años después fue beatificado en la basílica papal de San Francisco en Asís, donde está enterrado el santo patrón de Italia.

Tras haber reconocido un primer milagro de Carlo en el 2020 –la curación de un niño con malformación del páncreas–, el papa Francisco allanó el camino para que Acutis se convierta en el primer santo ‘millennial’ al atribuirle un segundo milagro en el 2024. Según el Vaticano, la intervención del muchacho ayudó a curar a una niña costarricense, estudiante en Italia, que fue operada de un traumatismo craneoencefálico luego de caerse de su bicicleta en Florencia. La madre de la pequeña viajó a Asís para rezar por su hija ante la tumba del joven.

“Él fue capaz de usar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza”. Papa Francisco

La portavoz del arzobispado de Asís, Marina Rosati, dijo al diario italiano “La Reppublica” que personas de todo el mundo están llegando a la ciudad, que ha visto reimpulsada su popularidad por la canonización de Acutis. La diócesis de Asís recibió cerca de un millón de visitantes en el 2024 y más de 400.000 en lo que va de este año.

La fascinación por el futuro santo ha hecho que incluso algunas de sus supuestas reliquias –entre ellas mechones de cabello– sean vendidas en Internet, como denunció el obispo de Asís ante la policía hace unas semanas.

El cuerpo del joven, que fue beatificado en el 2020, está expuesto en una vitrina, vestido como cualquier adolescente. (Foto: Getty Images) / Alessandra Tarantino

Juan Fonseca, historiador y profesor de Teología de las Religiones en la Universidad del Pacífico, considera que muchos creyentes dirían que es una coincidencia providencial que tanto el santo medieval como el santo ‘millennial’ se hayan identificado con Asís, una localidad muy valiosa y muy significativa para la fe católica. También ve una conexión entre ellos que va más allá de la ciudad.

“San Francisco de Asís es una figura tanto inspiradora como disruptora, porque cuando él empieza su vida como religioso lo hace cuestionando un tema que la Iglesia en ese momento había olvidado: la dedicación a los pobres. Después de Jesús, es san Francisco de Asís quien mejor encarna el sentido de humildad, y Carlo Acutis también lo representa”, dice a El Comercio.

Además de san Francisco, Asís también recibe a los fieles de santa Clara, quien fundó la rama femenina de la espiritualidad franciscana.

Llamado a los jóvenes

La admiración que Acutis sentía por san Francisco es algo valioso para la Iglesia, apunta Fonseca, pues el adolescente representa a una generación nueva, muy inmersa en la modernidad. Una prueba es el interés que causa en miles de jóvenes su ceremonia oficial de canonización, que se celebrará el 27 de abril en Roma, durante el Jubileo de los Adolescentes.

“Creo que la figura de Acutis va a renovar el llamado a los jóvenes a que se interesen por la religión católica. Me parece que en el papado actual hay un interés por modernizar la fe y por ponerla en un lenguaje así”, señala el experto.

Añade que la canonización de Acutis también tiene un sentido simbólico e incluso estratégico, porque se da en un momento en que la fe católica ha estado sumamente cuestionada por escándalos en los que los niños eran víctimas.

“Con Acutis ahora aparece alguien que siendo niño, adolescente, intenta recuperar la sinceridad y la humildad de la fe. Por ese lado, su canonización va a estimular seguramente que muchos jóvenes católicos repiensen su fe y seguramente vuelvan a involucrarse con la Iglesia”, concluye Fonseca.

PUNTO DE VISTA

“La santidad no es algo alejado, lo puede vivir cada persona”

GERARDO FERRARA

Representante de Fundaciones de habla hispana en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Roma

Este joven va a ser el protector de los adolescentes. Lo que destaca más de él es que está enraizado en la realidad. Lo que el papa Francisco nos ha ido introduciendo en estos últimos tiempos es que la santidad no es algo alejado. Desde un punto de vista del estudio de la historia, se habla cada vez más de microsantidad. Es decir, que la santidad es algo que cada persona puede vivir siendo fiel a su trabajo, a su vocación, siendo fiel a sí mismo con sus propios dones en sus propias vidas.

La canonización de Acutis puede inspirar a las generaciones más jóvenes, porque muestra que cada uno puede vivir sin querer ser alguien más. Yo creo que eso es lo más importante que transmite esta canonización. Se puede alcanzar a Dios y que Dios viva en cada cosa que nosotros hacemos, si lo hacemos por él y con él.

Esta canonización quiere decir también que la Iglesia no solamente quiere hablarle a los jóvenes, sino que quiere escucharlos, porque la sinodalidad es hacer un camino juntos y no se puede caminar juntos si no se escucha a los demás.

Hubo otros santos jóvenes, como san Luis Gonzaga o san Domingo Savio, pero son figuras alejadas culturalmente de nuestra realidad. Acutis vivió una vida ordinaria. A mí me gusta definirlo como un ‘nerd’, alguien muy aficionado al mundo de la tecnología. Un joven que intentó llevar el cristianismo y su forma de vivir, de rezar, a los medios de comunicación que son el pan de cada día de los jóvenes y de los adolescentes de hoy.