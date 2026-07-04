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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los mapas muestran una inmensa mancha roja que se extiende amenazante por el centro del Océano Pacífico hacia la costa peruana y ecuatoriana. Ya lo están llamando el ‘Super Niño’ o el ‘Niño Godzilla’, como para dejar claro que será mucho más intenso y fuerte que el fenómeno meteorológico del que ya conocemos sus consecuencias.

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