Por Guillermo Vera Ayala

La muerte del académico británico Jason Arday el viernes 14 ha generado una estela de preguntas, pero también de controversias que van desde el odio racial del que fue víctima hasta la inquietud sobre la veracidad de su legado intelectual.

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