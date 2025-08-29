El Vaticano anunció este viernes 29 la realización de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, que se celebrará en Roma los días 12 y 13 de setiembre y que busca reflexionar sobre el significado del ser humano en un mundo cargado de conflictos, acosado por la soledad y la pobreza y marcado por crisis ambientales y desafíos tecnológicos.

“El objetivo es presentar la fraternidad al mundo como piedra angular de un nuevo orden político, económico y social”, afirmó el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro, enfatizando que “el principio de fraternidad universal puede proporcionar las coordenadas par escribir la historia de este cambio trascendental, respetando a las personas, las diferencias y la armonía con la creación”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El evento, promovido por la Basílica de San Pedro, contará con 15 mesas temáticas, dedicadas a sectores como agricultura, medio ambiente y sostenibilidad, arte y literatura, economía y finanzas, formación política, educación, información, inteligencia artificial, trabajo, entre otros.

En la mesa sobre la transparencia y la libertad y responsabilidad de la información en estos tiempos, que se desarrollará el viernes 12, participará como uno de los ponentes el director de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada.

“Las mesas buscan destacar el valor de la fraternidad y la raíz humana que conecta a todos. Son el resultado de un recorrido cultural y espiritual de tres años, con comunidades ya formadas en torno a espacios de diálogo”, apuntó el sacerdote jesuita Francesco Occhetta, secretario general de la Fondazione Fratelli Tutti.

Las mesas redondas se llevarán a cabo en lugares especialmente emblemáticos de Roma, como el Capitolio, la FAO, la sede de la Unión Europea, la Asociación Bancaria Italia y la Provincia de Roma, con el objetivo de subrayar la importancia del diálogo abierto entre las instituciones, la sociedad civil, el mundo académico y los medios de comunicación.

El evento culminará el sábado 13 con la Asamblea de lo Humano, coordinada por premios Nobel y representantes de instituciones internacionales. Entre las participantes se encuentran la filipina María Ressa, Premio Nobel de la Paz 2021, y Graca Machel Mandela, exministra de Educación y Cultura de Mozambique.

Por la noche de ese día se celebrará en la Plaza San Pedro el acto Gracia para el Mundo, con actuaciones de Andrea Bocelli, Pharrell Williams con el coro Voces de Fuego, John Legend y el coro de la Diócesis de Roma, además de un espectáculo de luces y drones inspirado en la Capilla Sixtina. “No se trata solo de un evento artístico”, enfatizó Occhetta, “sino de un momento para experimentar juntos el contenido de las mesas, entrelazando música, palabras y luz”.