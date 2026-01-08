“Delcy Rodríguez tiene un margen de maniobra limitado”: ¿Cómo es la “máxima influencia” que EE.UU. mantiene en Venezuela?

El gobierno de Donald Trump ya comenzó a ofrecer más detalles sobre su plan para Venezuela, aunque el panorama sigue siendo complejo. El secretario de Estado, Marco Rubio, describió ante miembros del Congreso una estrategia de tres fases, que incluye cómo Estados Unidos planea comercializar crudo venezolano en la era pos-Maduro.

Para estabilizar a Venezuela, explicó Rubio, es urgente la confiscación y venta de petróleo. Se trata de entre 30 y 50 millones de barriles y sería Estados Unidos y no Venezuela el que controle el dinero obtenido. En segundo lugar, Washington también busca garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países, tengan acceso al mercado venezolano de forma justa. Como tercer paso habló de la transición democrática, pero no dio mayor detalle.

Estados Unidos, que ha justificado su estrategia afirmando que esta busca evitar el caos en el país sudamericano, ejerce máxima presión sobre la Venezuela que gobierna interinamente Delcy Rodríguez.

Trump ha advertido a los otros integrantes del régimen que si no colaboran podrían enfrentar un destino similar al de Maduro y su esposa, capturados en una intervención militar y ahora encarcelados en Nueva York.

Para Vladimiro Mujica, presidente de Venamérica, una asociación civil con sede en Estados Unidos, Venezuela vive una “transición intermedia”, sin un desplazamiento completo del gobierno y donde Donald Trump decidió que los asuntos con Venezuela se iban a manejar a través de un canal con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta designada por Maduro.

“Estados Unidos decidió no tomar el riesgo de hacer una transferencia temprana de poder que pudiera traducirse en una inestabilidad importante o en violencia en Venezuela”, explica a El Comercio.

Vladimir Gessen, político y analista venezolano, añade que lo más probable es que Washington busque que Delcy Rodríguez esté al frente del gobierno por un año o dos y que en ese proceso ella y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, convoquen elecciones en las que estén María Corina Machado y su movimiento.

Delcy Rodríguez: un margen de maniobra limitado

Según han explicado funcionarios estadounidenses, la elección de Delcy Rodríguez como gobernante interina se tomó ante el riesgo de que la lideresa de la oposición María Corina Machado no pudiera controlar a las Fuerzas Armadas.

“En Venezuela se tiene conocimiento del rechazo que las Fuerzas Armadas han tenido hacia Machado. Ese es el tuétano de esto. Washington quería a alguien para mantener el control del país y que no se desarme. Entonces pone a quien está allí y esa persona que está allí, que es Delcy Rodríguez, se compromete o se ha comprometido, no lo sabemos, a acatar lo que diga Estados Unidos. Ella dice que no, pero algún acuerdo debe haber. O una amenaza”, considera Gessen.

No obstante, el experto añade que Delcy Rodríguez no tiene control sobre la fuerza policial ni militar. “Era igual con Nicolás Maduro. El control lo tienen los militares, son ellos mismos los que decidieron apoyar a Delcy Rodríguez. Si una persona no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas esa persona no puede ser presidente en Venezuela”, explica.

Mujica cree que las condiciones del acuerdo con Delcy Rodríguez implican un control muy importante del gobierno norteamericano, algo que también está sujeto a vaivenes y a fluctuaciones, porque existe un conflicto interno en el chavismo-madurismo que podría desestabilizar la transición.

Delcy Rodríguez (centro), hablando junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López (segundo por la izquierda); y el ministro del Interior, Diosdado Cabello (segundo por la derecha), durante un consejo de ministros. (AFP). / MARCELO GARCIA

“El punto central es que nosotros vemos que toda esa relación entre Estados Unidos y Delcy Rodríguez está sujeta a una dinámica que puede moverse en varias direcciones. En temas cruciales el margen de maniobra que ella tiene es muy limitado. Se centra en todo lo que tiene que ver con los presos políticos, el ejercicio de la represión. Y parece que todo eso van a tener que modificarlo de manera sustancial y van a tener que liberar a los presos políticos, lo cual sería una señal muy importante de que la transición está avanzando”, señala el analista.

Para los expertos, que Trump haya decidido lidiar con Delcy Rodríguez en Venezuela es la manera que tiene Estados Unidos de no tener que utilizar tropas dentro del país sudamericano, ni ejercer un control que involucre estar metido en Venezuela directamente.

“Como dijo Trump, Washington encontró a alguien que está dispuesto a ejecutar sus comandos, lo cual, por supuesto, está sujeto a todos los vaivenes de esta transición tan singular, pero, por ahora, el rol que cumple Delcy Rodríguez es algo que de ninguna manera cumpliría María Corina Machado, que es ser la señora de mandados del presidente de Estados Unidos”, dice Mujica.

En suma, la estrategia de Washington apuntaría a lograr que la transición tras la caída de Maduro sea pacífica, al menos en esta primera etapa. El plan anunciado por Rubio podría explicar por qué.