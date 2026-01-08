Escucha la noticia
“Delcy Rodríguez tiene un margen de maniobra limitado”: ¿Cómo es la “máxima influencia” que EE.UU. mantiene en Venezuela?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Mientras la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se esfuerza en asegurar que gobierna sin influencia externa, Estados Unidos está demostrando todo lo contrario. La Casa Blanca afirmó que mantiene “la máxima influencia” sobre la gestión interina y que las decisiones que tome la reemplazante de Nicolás Maduro -capturado el último fin de semana- serán “dictadas” por Washington.