Washington. Representantes de Estados Unidos y Corea del Norte están reunidos este domingo en una localidad de la zona desmilitarizada de la península coreana para preparar una cumbre entre los líderes de ambos países, dijo el Departamento de Estado.

"Una delegación estadounidense sostiene conversaciones con funcionarios norcoreanos en Panmunjom", dijo Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado. "Seguimos preparando la reunión entre el presidente (Donald Trump) y el líder norcoreano Kim Jong-un".



La reunión se produce tras la reunión el sábado entre Kim y el presidente surcoreano Moon Jae-in en Panmunjon en un intento por salvar la cumbre del 12 de junio de Singapur, luego de que Trump anunciara su cancelación.



El departamento de Estado no dio detalles del encuentro de este domingo, pero el diario "The Washington Post" informó que la delegación estadounidense era encabezada por Sung Kim, un ex embajador ante Seúl y un ex negociador sobre asuntos nucleares con Pyongyang.



El diario agregó que la misión se reunió con la vicecanciller norcoreana Choe Son Hui.



Fuente: AFP