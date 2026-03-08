Escuchar
Una mujer sostiene un cartel durante la marcha de conmemoración del Día Internacional de la Mujer 8M, en Quito, Ecuador, el 8 de marzo de 2026. (José Jácome / EFE)
/ Jose Jácome
Por Agencia AFP

Miles de personas se movilizan este domingo en todo el mundo en el Día Internacional de la Mujer, el 8-M, en marchas que pidieron más igualdad, el fin de la violencia, pero también fueron una plataforma para expresar la oposición a la guerra en Oriente Medio.

