Anna Jarvis, un ama de casa estadounidense que el 12 de mayo de 1907 llevó a cabo una misa en memoria de su madre en la Iglesia Metodista de San Andrés en Grafton, Virginia Occidental, es la responsable de que cada segundo domingo de mayo se celebre el Día de la Madre.

Todo empezó cuando Anna inició una campaña para que el resto de Estados Unidos también conmemorara a Ann Reeves Jarvis, su madre activista por la paz durante la Guerra Civil estadounidense.

Pero según datos oficiales, el discurso de Anna iba más allá que solo celebrar a su madre. Ella deseaba que todas las madres sean celebradas.

Como efecto de sus esfuerzos, el presidente Woodrow Wilson firmó una proclama designando el Día de la Madre en Estados Unidos, que se celebró en el segundo domingo de mayo.

Todo, entonces, parecía marchar bien. Aunque tiempo después los reales efectos de esta festividad cansaron a su creadora.

El excesivo despilfarramiento de dinero en extravagantes arreglos florales, ridículas tarjetas de felicitación y chocolates caros hartó a Anna Jarvis. Fue así que la creadora del Día de la Madre inició protestas contra los negocios que aprovechaban la festividad para engordar sus bolsillos.

Anna Jarvis llegó a ser arrestada por disturbios, pero aquello no la frenó, al punto que llegó a arremeter contra la ex primera dama Eleanor Roosevelt, a quien criticó duramente por utilizar la festividad para promover la salud y el bienestar de las mujeres y los niños. A Anna no le gustaba la asociación de la fecha con esos temas.

En 1948, su lucha quedó inconclusa luego de que Anna Jarvis falleciera. Quedando a la posteridad el Día de la Madre que hoy en día la gran mayoría de países celebramos el segundo domingo de mayo.