Día de la Mujer: Historias de mujeres que hacen "trabajos de hombres" [FOTOS]

Devrim Ozdemir, bombera. "Al principio, mi familiares me decían: 'Déjalo, no lo conseguirás, es un trabajo de hombres'". Pero Devrim Ozdemir no se dejó intimidar y en 2008 se convirtió en una las primeras mujeres en Turquía en vestir el uniforme de bombero. (Foto: AFP)