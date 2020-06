Redacción Internacional. Un vuelo tripulado por mujeres entre África y Europa, música compuesta e interpretada por féminas en Uruguay, premios, charlas y manifestaciones reivindicarán la igualdad de género, el 8M, una jornada que será de huelga, sobre todo, en algunos países europeos, serán las actividades que se realizarán en todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

En Francia, las mujeres están convocadas a dejar de trabajar cuando virtualmente dejan de cobrar, a las 15.40 hora local. En esa hora se estima que comienzan a trabajar gratuitamente por efecto de la brecha salarial entre ambos sexos.

Habrá huelga también en España -los trabajadores, también los hombres, pueden elegir entre paros de una a ocho horas, según las distintas convocatorias sindicales- y en Italia, convocada por la asociación feminista "Non una di meno" (Ni una menos) y secundada por sindicatos de transporte, sanidad y educación.

Portugal, Grecia o Bélgica celebrarán su primera huelga feminista: en el primer país la organiza la red "8 de Março", con la adhesión de cinco sindicatos, en el segundo -con paros intermitentes- son partidos, sindicatos y plataformas feministas y en el tercero, la impulsan colectivos feministas aglutinados en la iniciativa "Collecti.e.f.8maars" e inspirados en las movilizaciones españolas del año pasado.

Curiosamente en Rusia, donde es festivo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se instauró en la época soviética, el 8 de marzo ha ido perdiendo su carácter reivindicativo.

Habrá una marcha feminista en San Petersburgo, así como también están previstas en otras ciudades de Rusia, Bielorrusia, España, Portugal, Italia o Grecia, país este último donde el movimiento feminista empieza ahora a tener visibilidad.

Se espera que, en algunos casos, las manifestaciones pongan el acento en las políticas contrarias a la igualdad promovidas o defendidas por sus gobernantes, como el brasileño Jair Bolsonaro o el filipino Rodrigo Duterte.

En Brasil, están previstas manifestaciones en 25 ciudades, incluidas Río de Janeiro y Sao Paulo, a partir del mediodía local en las que, además de la igualdad de género, se clamará contra la reforma del sistema de pensiones del ultraderechista Bolsonaro y por Justicia para Marielle Franco, la concejala asesinada hace casi un año.

"Gabriela", una red de grupos feministas filipinos, ha convocado en Manila una marcha en contra del "misógino" Duterte y sus políticas promotoras de la violencia, como la guerra contra las drogas. Confían en la asistencia de 8.000 mujeres y habrá también protestas por todo el país.

La música, el cine, el teatro o la gastronomía harán valer a la mujer con ocasión del 8M en varios países: Tailandia celebrará el Fem Film Festival en una sala de Bangkok al tiempo que un restaurante capitalino acogerá el evento "Women in gastronomy" con mujeres chefs como Cristina Bowerman.

En Uganda, en el Teatro La Bonita de Kampala, mujeres comediantes interpretarán "¡Arriba, mujer!" y recaudarán fondos para actos caritativos.

En China, el Gran Teatro Nacional ofrecerá un Concierto por el Día Internacional de la Mujer y, en Uruguay, la Orquesta Filarmónica de Montevideo presentará un programa de música compuesta, interpretada y bailada sólo por mujeres bajo la dirección de la española Isabel Costes.

Al preludio de "Lamento de Camila" de Claudia Montero, una composición sobre la historia de una mujer del siglo XIX, seguirá una suite de "El Amor Brujo", cuya música compuso el español Manuel de Falla, aunque la letra es de María Lajárraga, que la firmó con el nombre de su esposo.

En Uruguay hay también convocatoria de huelga de media jornada y una marcha por la tarde mientras que en Panamá los colectivos feministas liderados por Espacio de Encuentro de Mujeres han convocado una huelga de consumo y cuidados y una marcha hasta la Asamblea Nacional de Diputados.

Con ocasión del 8 de marzo, en Francia y Malaui se entregarán premios de inspiración femenina.

El presidente francés, Emmanuel Macron, otorgará un galardón recién creado con el nombre de la exministra Simone Veil, símbolo en Francia de la lucha por los derechos de la mujer y en Malaui se entregarán los premios She Is Equal (SHE, Ella Es Igual, en inglés), que reconocen la contribución femenina al desarrollo de las comunidades.

Otras iniciativas destacarán en África el valor de sus mujeres, desde la manifestación en Kenia bajo el lema "No seremos silenciadas" a la presentación en Ghana del Índice Nacional Corporativo de Diversidad de Género, que promoverá la igualdad en las empresas del país.

Etiopía, el único país africano con una mujer en la Presidencia, destacará con un vuelo de su aerolínea de bandera y principal del continente, Ethiopian Airlines, que tripularán sólo mujeres entre Adís Abeba y la capital de Noruega.

Y en El Líbano, el país más liberal de Oriente Medio, el partido cristiano Fuerzas Libanesas presentará un proyecto de ley para penalizar la violación dentro del matrimonio.

Fuente: EFE