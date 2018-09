Donald Trump | Bob Woodward | Difunden audio del presidente estadounidense reclamándole a reportero por su nuevo libro | VIDEO

Una conversación entre el presidente Donald Trump y el periodista Bob Woodward salió a la luz este miércoles por el The Washington Post en donde el mandatario reclama al periodista por qué no lo entrevistó para su nuevo libro “Fear: Trump in the White House” (Temor: Trump en la Casa Blanca).

Trump no habló con Woodward hasta que se completó el borrador del libro. El Washington Post difundió un audio en el cual Trump expresaba su sorpresa sobre el libro en una conversación con Woodward en agosto y su frustración por no haber tenido la oportunidad de contribuir. Woodward le dice a Trump que contactó a varios funcionarios para intentar entrevistarlo y fue rechazado.

El audio empieza con el permiso del periodista para grabar la conversación, Trump acepta.

"Lamento haber perdido la oportunidad de hablar sobre el libro", dice Woodward, y agrega: "Maximicé mi esfuerzo".

"No me lo dijeron", responde Trump.

"Hablé con Kellyanne [Conway] (consejera de la Casa Blanca) sobre esto hace dos meses y medio", respondió Woodward.

"Bueno, muchos temen venir y hablar o, ya sabes, están ocupados. Estoy ocupado", respondió Trump.

Luego de una larga conversación sobre la economía de Estados Unidos, el periodista Woodward confronta al presidente y le dice:

"El senador (Lindsey) Graham dijo que había hablado con usted para hablar conmigo, ¿no es cierto eso?", a lo que Trump reconoce que es cierto pero que lo mencionó rapidamente en una reunión.

En otro momento del video, el presidente le da el teléfono a su consejera y le pide que hable con Woodward sobre sus intentos de comunicación con Trump.

"¿Por qué no hablas con Kellyanne?. Pregúntale. Ella nunca me lo contó", dijo Trump.

Conway reconoció: "Puse la solicitud. Pero saben, ellos... fue rechazada. Solo puedo hasta ahí".

Trump vuelve a la línea y se queja:

"Vamos a tener un libro muy inexacto, y eso está muy mal", y Woodward responde: "No, va a ser exacto, lo prometo".

El presidente Trump termina la conversación notablemente molesto señalando:

"Bueno, lo exacto es que nadie ha hecho un trabajo mejor que el que estoy haciendo como presidente. Eso puedo decírtelo. Y esa es la forma en que muchas personas sienten lo que está pasando, y lo verás a lo largo de los años. Pero muchas personas lo sienten, Bob".

El mandatario señaló en una entrevista para el The Daily Caller que nunca habló con el reconocido periodista.

“Nunca hablé con él”, le dijo Trump a The Daily Caller. “Quizás no recibí los mensajes de que había llamado. Probablemente hubiera hablado con él si hubiera llamado, si hubiera logrado comunicarse”.

El libro de Bob Woodward, periodista del Washington Post, ha puesto al gobierno de Trump en modo control de daños con anécdotas explosivas e inquietudes sobre el comandante en jefe.

Trump tuiteó que el libro era un “fraude, un engaño para el público”.

En entrevista con The Daily Caller, el presidente dijo que “es sólo otro libro malo. Tiene muchos problemas de credibilidad”.

El presidente negó las acusaciones contenidas en el libro de que altos asesores quitaron documentos delicados de su escritorio para evitar que tomara decisiones impulsivas. “Nadie me quitó nada”, dijo.

No es el único libro que ha abordado la dinámica al interior de la Casa Blanca de Trump que se publica este año.

Michael Wolff publicó en enero “Fuego y furia”, que provocó una ruptura entre Trump y Steve Bannon, su principal estratega y quien habló con Wolff de forma muy crítica del presidente y su familia. El libro de Wolff llamó la atención por sus vívidas anécdotas, pero contaba con varias imprecisiones.

Y hace unas semanas, la exasesora de la Casa Blanca Omarosa Manigault Newman publicó un relato sobre su tiempo en el Ala Oeste, incluyendo grabaciones de audio sobre su despido y una conversación con Trump.