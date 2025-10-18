Milagros Asto Sánchez
Milagros Asto Sánchez

Desde su primera emisión en el 2015, el programa “World Questions” de la BBC ha viajado por más de 60 ciudades del planeta moderando un centenar de debates en los que ciudadanos, líderes políticos y sociales y expertos abordan los problemas y temas más urgentes para sus naciones. En la semana en que llegó a grabar por primera vez en el Perú, el equipo periodístico de la cadena británica fue testigo de paros de transportes, protestas ciudadanas y una profunda crisis que terminó en una nueva caída presidencial.

