Una diócesis de la iglesia católica en Irlanda del Norte suspendió de sus misas el tradicional "saludo de la paz" entre sus feligreses debido al reciente aumento en los casos de gripe en esa región.



La diócesis de Down and Connor también les ha aconsejado a sus sacerdotes que se desinfecten las manos antes de dar la comunión.



La organización asegura que sus medidas de precaución están basadas en recomendaciones médicas.



El apretón de manos entre los fieles, que se conoce como "el saludo de la paz" es una parte importante de la misa en la tradición católica.



Pero darse las manos también es una de las formas más sencillas de que el virus de la gripe se propague de una persona a otra.



A inicios de esta semana, las autoridades de salud en Irlanda del Norte señalaron que los habitantes de la región deberían prepararse para un posible aumento en los casos de la cepa que golpeó a Australia en 2017.



Además de suspender el apretón de manos en las misas, la diócesis de Down and Connor dijo que a corto plazo no se distribuirá el vino en la Santa Comunión porque esa tradición se realiza con un cáliz compartido.



"Gran presión"



Medidas similares fueron tomadas por Iglesias católicas en muchas partes de Reino Unido cuando se produjo la epidemia de la gripe porcina H1N1 de 2009.



Las medidas de precaución también deben ser seguidas por los sacerdotes.

A los feligreses que creen que podrían tener gripe se les pidió que no asistan a las misas.



El padre Martin Magill, de la parroquia de San Juan en Belfast, indicó que creía que la gente entendía la necesidad de que se tomen precauciones.



"Pienso que todos somos conscientes de la gran presión que tienen nuestros hospitales en estos momentos y la idea es hacer algo que marque la diferencia", señaló.



"Se trata de precaución más que cualquier otra cosa".