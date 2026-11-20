En política exterior, las decisiones de un jefe de Estado deben evaluarse por sus resultados, no por controversias coyunturales sobre el calendario. Se cuestionó que la presidenta Keiko Fujimori viajara a Asia un día antes de la ceremonia de despedida del papa León XIV. Sin embargo, la distancia, la diferencia horaria y las agendas de sus interlocutores hacían necesario aprovechar una oportunidad difícil de repetir: APEC y varias reuniones bilaterales de alto nivel. Cuando están en juego acuerdos comerciales, inversiones y cooperación frente a emergencias como El Niño, los resultados también deben formar parte de la evaluación.

La reunión de Fujimori con el presidente chino, Xi Jinping, en Shenzhen confirma esa importancia. Más allá de la fotografía, permitió afianzar la Asociación Estratégica Integral, abordar prioridades económicas y ampliar la cooperación. El valor de la visita está tanto en los compromisos inmediatos como en las oportunidades que puede abrir a mediano y largo plazo.

China es nuestro principal socio comercial y, durante doce años consecutivos, el principal destino de nuestras exportaciones. En 2025, el intercambio bilateral alcanzó US$50.441 millones: 3,3 veces el registrado con la Unión Europea y 2,5 veces el intercambio con Estados Unidos. La relación generó para el Perú un superávit de US$14.814 millones. Estas cifras explican la importancia de mantener un diálogo económico fluido y permanente.

Los resultados respaldan una relación diplomática de 55 años, elevada a Asociación Estratégica Integral. El diálogo presidencial permite afianzar posiciones y dar previsibilidad a un vínculo que impulsa una parte significativa de nuestra economía. Defender el interés nacional exige pragmatismo: mantener abiertos los canales con nuestros principales socios y convertir la interlocución política en oportunidades concretas.

Entre los resultados anunciados destaca el aporte de US$22,5 millones del Gobierno chino para mitigar los efectos de El Niño: US$15 millones en ayuda no reembolsable y US$7,5 millones en maquinaria. Se suma la invitación formal de Xi Jinping a la presidenta Fujimori para realizar una visita de Estado a China.

En el plano comercial, la optimización del TLC con China abre mejores condiciones para el intercambio y oportunidades para nuestras agroexportaciones. También debe aprovecharse la cooperación en nuevas energías e inteligencia artificial. Shenzhen, uno de los principales polos tecnológicos e industriales del mundo, ofrece referencias sobre innovación y productividad útiles para el Perú.

Pero el resultado más reciente de la agenda asiática tiene un alcance que va más allá de China. Este 19 de noviembre, en el marco de APEC 2026, el Perú y Tailandia suscribieron un Tratado de Libre Comercio, en presencia de la presidenta Fujimori y del primer ministro Anutin Charnvirakul. El acuerdo culmina un prolongado proceso de negociación y representa un paso concreto en la diversificación de nuestros mercados en el sudeste asiático.

Una vez que entre en vigor, el nuevo instrumento elevará del 66 % al 94 % la cobertura de acceso preferencial al mercado tailandés, que cuenta con más de 72 millones de consumidores. Abrirá oportunidades para productos como muebles de madera, jugos de frutas, miel, alimentos para mascotas y harina de pescado, además de ampliar las posibilidades para empresas peruanas de servicios profesionales y financieros. No es un resultado menor: en 2025, el intercambio comercial bilateral alcanzó un récord de US$739 millones y las exportaciones peruanas sumaron US$120 millones. La firma no supone todavía la entrada en vigor del acuerdo, pues deben completarse los procedimientos internos correspondientes; pero sí establece el marco para una relación comercial más amplia y diversificada.

La agenda de APEC incluyó reuniones con representantes de Vietnam, Brunéi, Singapur, México, Chile, Filipinas y Hong Kong, además de encuentros con inversionistas peruanos y estadounidenses interesados en minerales críticos. El Perú puede profundizar sus vínculos con China y, a la vez, atraer capital y cooperación de Estados Unidos y otras economías del Asia-Pacífico. No hay contradicción: la política exterior debe evitar falsas disyuntivas y traducir la competencia internacional en inversión, tecnología y empleo.

La gira continuará mañana en Japón, socio histórico con el que el Perú mantiene una hoja de ruta estratégica hasta 2033. La reunión prevista con la primera ministra Sanae Takaichi permitirá dar seguimiento a esa agenda y explorar oportunidades en comercio, infraestructura, innovación y cooperación. Su balance deberá considerar los compromisos que efectivamente se concreten.

En conclusión, priorizar la diplomacia económica frente a unas horas de protocolo en Lima no significa restar importancia a las instituciones ni a las tradiciones. Significa reconocer que la presencia internacional debe producir resultados. La firma del acuerdo con Tailandia, la cooperación con China y la agenda con Japón muestran el valor de una política exterior activa. Corresponde ahora al Estado, las regiones y el sector privado transformar esos acuerdos en exportaciones, inversión, empleo y bienestar.

(*) Irma Montes Patiño es licenciada en Relaciones Internacionales de la George Washington University.