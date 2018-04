El director de la CIA, Mike Pompeo, se reunió en secreto con Kim Jong-un

Washington. El director de la CIA y ahora nominado a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo una visita secreta a Corea del Norte durante Semana Santa y se reunió con el líder norcoreano, Kim Jong-un, dijo el martes un funcionario estadounidense de alto rango.

Las conversaciones de Pompeo fortalecieron la opinión del presidente Donald Trump de que es posible tener negociaciones productivas con Corea del Norte, aunque no están garantizadas, según el funcionario informado sobre el viaje, que habló bajo condición de anonimato.



Trump dijo el martes que Estados Unidos está entablando conversaciones directas a "niveles extremadamente altos" con Corea del Norte para intentar de arreglar una cumbre entre él y Kim.



El republicano sembró cierta confusión al sugerir que había estado hablando con Kim directamente, pero luego aclaró que se trató de conversaciones a un nivel algo menor.



La portavoz Sarah Sanders agregó: "El presidente dijo que el Gobierno ha tenido conversaciones al más alto nivel y agregó que no fueron con él directamente".



Cuando se le preguntó por Pompeo, ella declaró: "El Gobierno no comenta los viajes del director de la CIA".



El viaje de Pompeo lo convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango que ha visitado Corea del Norte desde el 2014, cuando el entonces jefe de inteligencia James Clapper fue al país asiático.



Los comentarios del presidente se produjeron cuando él y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, iniciaron dos días de conversaciones en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida.



Trump dijo que cree que hay mucha buena voluntad en la iniciativa diplomática con Corea del Norte, pero agregó que es posible que no se dé una cumbre, que propuso inicialmente en marzo y que dijo que podría tener lugar a fines de mayo o comienzos de junio.



"Hemos tenido conversaciones directas a niveles muy altos, extremadamente altos, con Corea del Norte. Y realmente creo que (...) van a darse cosas buenas. Veremos qué pasa (...) porque al final lo que cuenta es el resultado, no el hecho de que pensemos en tener una reunión o el tenerla", sostuvo Trump.

Fuente: Reuters