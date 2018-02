Directora de Oxfam: Escándalo sexual en Haití "me rompe el corazón"

La directora ejecutiva de Oxfam International dijo el domingo que estaba desconsolada por un escándalo de conducta sexual inapropiada en Haití, que involucró a trabajadores humanitarios y llevó que el Gobierno británico amenazara con cortar el financiamiento para las organizaciones benéficas.



Oxfam, una de las organizaciones benéficas más grandes de Reino Unido, condenó el viernes el comportamiento de algunos ex funcionarios en Haití, después de que un periódico dijo que sus trabajadores humanitarios habían pagado por sexo mientras estaban en una misión para ayudar a los afectados por el terremoto del 2010.



La ministra de Cooperación de Reino Unido dijo que el Gobierno recortará los fondos de asistencia a cualquier organización que no cumpla con una nueva revisión a las obras de caridad en el extranjero, y describió los reportes sobre explotación sexual en el sector como algo "totalmente despreciable".



Winnie Byanyima, quien se convirtió en directora ejecutiva de Oxfam Internacional en el 2013, dijo que estaba triste por lo que ocurrió en el 2010 y que no podría suceder bajo los sistemas y las reglas establecidas desde entonces.



"Me siento profundamente, profundamente dolida (...) Lo que sucedió en Haití fue que unos pocos hombres privilegiados abusaron de las mismas personas que se suponía que debían proteger, usando el poder que tenían de Oxfam para abusar de mujeres sin poder. Me rompe el corazón", dijo Byanyima en una entrevista con Reuters TV en Nueva York.

"Queremos restaurar la confianza. Queremos construir esa confianza. Nos comprometemos a ser honestos, transparentes y responsables ante el problema de la conducta sexual inapropiada. Estamos en un lugar diferente hoy", agregó.



La ministra británica de Cooperación, Penny Mordaunt, dijo el domingo que escribiría a organizaciones benéficas británicas que trabajan en el extranjero para exigirles que declaren cualquier problema relacionado con la obligación que tienen de proteger a su personal y a las personas con las que trabajan contra daños y abusos.



Byanyima dijo que las organizaciones benéficas deben evitar que las personas que no comparten sus valores se unan a ellas. "Necesitamos hacer más en términos de investigaciones y compartir los resultados de esas pesquisas para que los infractores no cometan delitos en otras organizaciones", declaró.