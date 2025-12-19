Disputas, marchas y una rebaja de la condena: el impetuoso fin de año en torno a Bolsonaro

Están por cumplirse en Brasil tres años de un acto que ha marcado la historia política reciente de ese país. El 8 de enero del 2023, miles de partidarios radicales del bolsonarismo tomaron por asalto, durante unas horas, los tres poderes del Estado en Brasilia. Ocurrió una semana después de que Lula da Silva fuera investido y tomara la posta de Jair Bolsonaro, a quien había vencido en las elecciones de fines del año anterior.

Las acciones vandálicas, que buscaban arrastrar a las Fuerzas Armadas en su intención de derrocar el recién instalado gobierno de Lula, guardaron muchas similitudes con el ataque al Capitolio de Estados Unidos protagonizado dos años antes por hordas trumpistas que buscaban interrumpir una sesión legislativa e impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en los comicios presidenciales del 2020.

A diferencia de Estados Unidos, donde la justicia empezó a actuar pero no alcanzó de lleno a Donald Trump (hoy convertido nuevamente en jefe de Estado), en Brasil el Supremo Tribunal Federal (STF) llegó hasta Jair Bolsonaro y varias altas autoridades.

En total, y con diversos grados de participación, la corte suprema halló culpables de complot a 29 de 31 acusados, contra los que dictó penas de entre uno y 27 años de cárcel. Sumadas las condenas del proceso, que incluyeron al exmandatario, varios exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas, ellas rebasan los 400 años de prisión.

En las últimas semanas el ambiente político en torno a la sentencia ha vuelto a remecerse y todo apunta a que la historia judicial que involucra al líder derechista brasileño está todavía muy lejos de un final.