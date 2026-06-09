Por Daniel Bedoya Ramos

El presidente Donald Trump ha retomado el discurso del fraude electoral,en medio de las elecciones primarias que se vienen realizando en Estados Unidos. Esta vez apuntó a un supuesto “amaño electoral” en las votaciones de California, luego de que la candidata demócrata Nithya Raman superara a Spencer Pratt, afín a los republicanos, el partido del mandatario.

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