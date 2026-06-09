El presidente Donald Trump ha retomado el discurso del fraude electoral,en medio de las elecciones primarias que se vienen realizando en Estados Unidos. Esta vez apuntó a un supuesto “amaño electoral” en las votaciones de California, luego de que la candidata demócrata Nithya Raman superara a Spencer Pratt, afín a los republicanos, el partido del mandatario.

“Es imposible que esto haya pasado. ¡Elecciones amañadas!“, escribió en su cuenta de Truth Social, refiriéndose a los resultados en el estado de la costa oeste.

Si bien no se han presentado pruebas de un fraude, señala la agencia Europa Press que, según Trump, la tardanza en el escrutinio de los resultados evidencia que el Partido Demócrata trata de “robar” las primarias.

El clímax en las acusaciones de Trump ocurrió en una entrevista de NBC el viernes pasado, cuando se refería al supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 2020. Al ser requerido por las pruebas, el mandatario abandonó abruptamente la entrevista.

¿Qué está detrás de esta actitud del mandatario? ¿Por qué es tan importante para él ganar en las elecciones primarias?

Señala el analista internacional Jorge Chávez Mazuelos que para Trump el fraude “es un tema que él nunca ha abandonado” y que es parte de la construcción de una narrativa.

“No es algo extraño en él, y cuando le consultan sobre qué pruebas tiene, dice que ‘solamente me basta ver lo que ha sucedido en la elección’. Da a entender que no es necesario presentar pruebas”. indica el docente de la Academia Diplomática del Perú en conversación con El Comercio.

Además… Trump pierde los papeles El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió de forma abrupta y visiblemente molesto una entrevista con la presentadora del programa 'Meet the Press' de NBC, Kristen Welker, después de que esta le exigiera repetidamente pruebas sobre sus constantes afirmaciones de fraude electoral. El video se hizo viral. El mandatario perdió los papeles e insultó a la entrevistadora. "Son corruptos, igual que tú eres corrupta. Tu prensa es corrupta", dijo antes de abandonar la grabación.

Del mismo modo, para el analista internacional Francisco Belaunde el presidente Trump “nunca abandonó totalmente” el tema del fraude y, por el contrario, es algo recurrente.

“Es un tema que él siempre tiene presente y más cuando se viene una elección importante como la de noviembre”, apunta a este Diario, en referencia a las elecciones de medio término.

¿Pero qué se define en estas elecciones primarias? Explica Belaunde que “se define quién es el candidato de un partido cuando se producen las elecciones a nivel presidencial, como a nivel de gobernadores y a nivel de legisladores”.

Los comicios de la discordia

La reciente polémica gira en torno a las elecciones primarias de California.

Las votaciones se realizaron el martes 2. Señala la agencia europapress que el mensaje de Trump aparece cuando se conocen algunos resultados para Los Ángeles, segunda mayor urbe de Estados Unidos, donde la actual regidora, Karen Bass (demócrata), ya está en la segunda ronda con el 34,7%, y espera conocer a su rival.

Esto se definiría entre Pratt (26,7%) y Raman (27,1%). El primero comenzó el escrutinio con ventaja hasta ser superado por unos 3.000 votos. La alarma entre los republicanos se enciende por la tardanza en el escrutinio, pues todavía queda por contabilizar más de 300.000 votos, y el gobierno calificó los procesos “igual de malos, o peores, que en cualquier país tercermundista”.

Para entender lo sucedido también hay que comprender a California, y específicamente Los Ángeles, polo económico de Estados Unidos. Indica Chávez Mazuelos que, además de ser una de las ciudades más ricas, “ha sido tradicionalmente una fortaleza demócrata”. Es decir, los republicanos no son precisamente los favoritos.

Pero también hay que ver el proceso. Señala el analista que el sistema es bastante particular y diferente al resto de estados.

“Son primarias en las que incluso dos candidatos del mismo partido, en la medida en que ganen el mayor porcentaje, pueden pasar. No es que tenga que pasar un republicano y un demócrata. No es una primaria dentro de cada partido, es una primaria en general”, detalla Chávez Mazuelos.

Y a eso se suma el tipo de votación. Explica el docente que en California se puede sufragar incluso una semana después de la fecha por medio de correo. Es decir, no todo está dicho todavía, pero Trump ya se estaría adelantando al resultado.

“Probablemente [Trump] está poniendo el parche, también para moderar expectativas, para dar a entender que ‘si es que perdemos es porque ha habido fraude, no hay otra manera de que yo pierda?, que es la misma narrativa que ya ha articulado en otros casos”, indica.

Trump pone la mira en California

Lo cierto es que el presidente Donald Trump ha expresado su apoyo a un candidato, y no solo en California.

Francisco Belaunde señala que el mandatario ha estado buscando “favorecer a quienes están totalmente alineados con él, aun cuando ese candidato republicano tenga menos posibilidades”. Y esto respondería también a una estrategia interna dentro del Partido Republicano.

“Las primarias son importantes porque en algunos casos, en algunos distritos, se presentan dentro del grupo republicano candidatos que son opuestos a él” , advierte Belaunde, y uno de los casos más conocidos ha sido la disputa por Kentucky entre Ed Gallrein y Thomas Massie, enfrentado al presidente de Estados Unidos.

Ed Gallrein, político apoyado por Donald Trump. (Foto: AFP)

También respaldó a Ashley Hinson (Iowa), Kurt Alme (Montana) y Ken Paxton, entre otros. El golpe más duro lo tiene en California. ¿Por qué es importante? Indica Chávez Mazuelos que hay varios motivos. Por un lado, es “el estado más rico, el que tiene más votos del colegio electoral para las elecciones de noviembre y, bueno, para las elecciones estadounidenses en general”.

Ganar California le hubiera ayudad a Trump en su política contra migrantes. (Foto: AFP)

Pero también es importante para su agenda política, en especial para las operaciones migratorias.

“Yo creo que él entiende la importancia de California en ese sentido, de que si ganan un gobernador republicano y ganan un alcalde republicano, la alcaldía de Los Ángeles, desarrollar sus operativos migratorios va a ser más sencillo porque no va a contar con una ciudad santuario como Los Ángeles”, puntualiza el analista

Pero no solo se trata de operaciones migratorias. También se trata de llegar mejor posicionado a las elecciones de medio término.

Un termómetro electoral

Estados Unidos tiene al frente las elecciones de medio término, que se realizan en noviembre. En concreto, los votantes podrán cambiar a los miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. y a un tercio de los 100 escaños del Senado. Esta es la principal elección a mitad del gobierno de un presidente.

Para Chávez Mazuelos, Trump “quiere llegar desde una posición de fortaleza” y para no perder la base política viene construyendo la narrativa del fraude.

“Él quiere definitivamente ganar porque entiende que ya se está midiendo desde ahora la temperatura política de cara a las elecciones. Entiende que tiene un frente difícil porque las políticas y económicas que él ha implementado, los aranceles, la guerra contra Irán. Por lo tanto, que en las elecciones primarias los republicanos tengan malos resultados es una mala señal para las elecciones de medio término”, agrega.

¿Y qué podría pasar si pierde Trump las elecciones de medio término? Belaunde lo explica en un proceso de destitución.

Indica que se suele dar que en Estados Unidos “el partido en el poder siempre pierde las elecciones de medio termino”. Y eso sería peligroso para Trump, que hoy tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso.