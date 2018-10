El presidente Donald Trump confirmó este sábado que Estados Unidos planea abandonar un histórico tratado de armas nucleares con Rusia en razón de que Moscú ha violado el acuerdo.

"Rusia no se ha adherido al acuerdo. Así que vamos a rescindir el acuerdo", dijo Trump a los periodistas en Elko, Nevada, donde participó en un acto de campaña.

El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) fue firmado por el presidente Ronald Reagan en 1987.

"Rusia ha violado el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos años. No sé por qué el presidente (Barack) Obama no negoció ni se retiró. Y no vamos a dejar que ellos violen un acuerdo nuclear y salir y hacer armas (mientras) a nosotros no se nos permite", añadió Donald Trump.

Trump habló mientras su asesor de seguridad nacional, John Bolton, se encontraba en Moscú para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, antes de lo que se espera sea una segunda cumbre entre Donald Trump y el líder ruso Vladimir Putin este año.

El acuerdo firmado en 1987 ayuda a proteger la seguridad de Estados Unidos y sus aliados en Europa y Oriente. Prohíbe a Estados Unidos y a Rusia la posesión, producción y lanzamientos de prueba de misiles desde tierra con alcance de entre 482 a 5.470 kilómetros (300 a 3.400 millas).

Los lazos entre Washington y Moscú están bajo profunda presión por las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, así como por el apoyo ruso al gobierno sirio en la guerra civil del país asiático y su papel en el conflicto en Ucrania.

Sin embargo, Washington busca el apoyo de Moscú para encontrar una salida a la guerra en Siria y ejercer presión sobre Irán y Corea del Norte.

La probable nueva cumbre entre Trump y Putin no ha sido anunciada, pero ambos líderes estarán en París el 11 de noviembre para asistir a las conmemoraciones del fin de la Primera Guerra Mundial.



