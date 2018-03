Washington. El presidente estadounidense Donald Trump dijo hoy que Corea del Norte parece estar actuando "de forma positiva", pero no quiso dar por sentado que habrá un encuentro formal entre ambas partes, después de que ese régimen se mostrara abierto a un diálogo bilateral sobre su desnuclearización.



"Veremos lo que pasa, parece que están actuando de forma positiva", dijo Trump a los periodistas al recibir en la Casa Blanca al primer ministro sueco, Stefan Löfven.



"Las declaraciones que han salido de Corea del Sur y Corea del Norte han sido muy positivas", agregó.



Trump evitó comprometerse a un diálogo formal con Corea del Norte, horas después de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, asegurara que se deshará de sus armas nucleares si se garantiza la permanencia del régimen y accediera a una moratoria en ese programa mientras duren sus conversaciones con los Gobiernos de EE.UU. y Corea del Sur.



"Estoy dispuesto a avanzar en cualquier dirección, esperemos que sea la dirección adecuada, la que todo el mundo conoce y todo el mundo quiere. Esperemos poder ir en la dirección muy pacífica, la dirección bonita. Pero estamos preparados para avanzar en la dirección que sea necesaria", afirmó Trump.



"Dentro de poco se enterarán de lo que está ocurriendo. Ciertamente, hemos hecho avances", añadió el presidente, que dijo no querer entrar en detalles sobre cosas que "aún no sabemos".



Trump también argumentó que los norcoreanos "han recibido un crédito tremendo porque los (Juegos) Olímpicos (de Invierno en Pyeongchang) no estaban yendo bien", y "de pronto, de la nada, (Corea del Norte) apareció y dijo que le encantaría participar", lo que hizo que la competición fuera "muy exitosa".



"El presidente Moon (Jae-in) de Corea del Sur fue muy generoso en sus declaraciones, dejando claro que nosotros tuvimos mucho que ver con eso. O todo que ver. Tuvimos mucho que ver con ello. Los Olímpicos fueron preciosos, y no parecía que fueran a serlo antes", afirmó Trump.



Horas antes, en un tuit, Trump afirmó que se están haciendo "posibles avances" hacia un diálogo con Corea del Norte y que su Gobierno está "preparado" tanto para esas conversaciones como para un recrudecimiento de las tensiones si el acercamiento no prospera.



"Se han hecho posibles avances en las conversaciones con Corea del Norte. Por primera vez en años, todas las partes implicadas están haciendo esfuerzos en serio. ¡El mundo está observando y esperando! Puede ser una falsa esperanza, pero ¡Estados Unidos está preparado para avanzar duro en cualquiera de las dos direcciones!", tuiteó.



Fuente: EFE