Donald Trump dice que no hay prisa para desnuclearizar Corea Norte "No tengo ninguna prisa, mientras no haya ensayos (nucleares), no tengo prisa", afirmó el presidente de Estados Unidos después de hablar por teléfono sobre el tema con su homólogo surcoreano, Moon Jae-in

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrá una cumbre la semana que viene en Vietnam con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. (Foto: AP) AP