El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó sus afirmaciones de que la cifra de muertes en Puerto Rico por el huracán María fue inflada, y manifestó el viernes que los números subieron a casi 3.000 como “por arte de magia”.

También se quejó de que el gobierno puertorriqueño comisionó un estudio independiente para que investigadores de una universidad de Washington determinará cuántas personas murieron a causa de la tormenta.

“Este método nunca se usó antes con otros huracanes porque las otras jurisdicciones saben cuántas personas murieron”, afirmó.

Trump tuiteó que el número de decesos pasó de 16 a 64 “a lo largo de muchos meses”. Y luego, “como por arte de magia, ‘3.000 muertos’”.

“Cincuenta veces la cifra original”, escribió. “De ningún modo”.

La alcaldesa de San Juan, Yulín Cruz, a quien el miércoles Trump calificó de "incompetente", respondió en duros términos al cuestionamiento de las cifras.

"Negar nuestros muertos no tiene perdón", dijo en Twitter. "¡Maldita sea, esto no se trata de política, esto siempre ha sido un asunto de SALVAR VIDAS¡".

El gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, denunció que los puertorriqueños son tratados como "ciudadanos de segunda clase".

"Yo tengo que decir que ni las personas de Puerto Rico ni las víctimas merecen que su dolor sea cuestionado", expresó en una entrevista con la cadena CBSN. "Es momento, no de pelear, no de ruido político, no de utilizar estas cosas para un beneficio", dijo después en una declaración.

Fuente: AP / AFP