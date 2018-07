Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy "morosos" a varios países de la OTAN y dijo que deberían "reembolsar" a Washington los pagos atrasados, poco antes de aterrizar en Bruselas para participar mañana en la cumbre de líderes de la Alianza atlántica.



"Muchos países de la OTAN, a los que se espera que nosotros defendamos, no solo no llegan a su compromiso actual del 2 % (que es bajo), sino que también son morosos y deben varios años en pagos que no se han hecho. ¿Se lo reembolsarán a EE.UU.?", tuiteó Trump desde el avión que le transportaba a la capital belga.



Trump, que no identificó a esos países, continuaba así con su insistencia en que todos los miembros de la Organización del Tratado del Atlantico Norte (OTAN) deberían aportar al menos el 2 % de su Producto Bruto Interno (PBI) a la defensa común.



Unas horas antes, el mandatario insistió también en que la OTAN "ayuda mucho más" a los integrantes de la Unión Europea (UE) que a EE.UU., que paga "más del 70 por ciento" del coste de la defensa común.



"La OTAN no nos ha tratado de forma justa, pero creo que lo resolveremos de alguna forma. Pagamos demasiado, y ellos pagan demasiado poco", aseguró Trump en declaraciones de la prensa antes de despegar hacia Bruselas.



El mes pasado, Trump envió cartas a varios líderes de países miembros de la OTAN, como España, Alemania y Canadá, en las que exigía que aumentaran sus partidas para la Alianza y advertía de que la situación actual "ya no es sostenible", según el New York Times.



Trump se reunirá este miércoles en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, antes de participar en la cumbre, según la Casa Blanca, que no ha dado información aún sobre otras posibles reuniones bilaterales.



Fuente: EFE