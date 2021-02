Trump ofreció un aventón a Kim Jong-un a casa en el Air Force One tras su encuentro en Hanói Según el documental de la BBC, “Trump Takes on the World” (Trump se enfrenta al mundo), el presidente de Estados Unidos “sorprendió incluso a los diplomáticos más curtidos” con la oferta a Kim Jong-un de llevarle en su Air Force One después de la cumbre de 2019 en Vietnam