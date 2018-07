Trump no permitirá que Rusia interrogue a funcionarios estadounidenses El mandatario estadounidense "no está de acuerdo" con la propuesta rusa de entrevistar al ex embajador estadounidense en Moscú Michael McFaul y a un empresario impulsor de una ley sobre sanciones a Rusia



Donald Trump Trump "no está de acuerdo" con la propuesta lanzada por el presidente Putin. (Foto: AP)