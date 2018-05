Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que no estaba claro si su programada cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un sigue adelante y afirmó que continuaría insistiendo en la desnuclearización de la Península Coreana.



"Habrá que ver", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval al ser consultado si la reunión seguía en pie.



"No hay decisión, no hemos sido notificados para nada (...) No hemos visto ni oído nada", añadió.

Preguntado por si planea insistir en la desnuclearización de Corea del Norte en su reunión con Kim, Trump respondió: "Sí".



Ante la pregunta de si cree que las amenazas de Corea del Norte de cancelar la reunión pueden tomarse en serio, Trump se limitó a contestar: "Veremos lo que ocurre".



Unas horas antes, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, había asegurado estar "esperanzada" de que la histórica cumbre entre Trump y Kim, prevista para el 12 de junio en Singapur, aún pueda producirse.



"Todavía estamos esperanzados de que el encuentro tendrá lugar y seguiremos ese camino", afirmó Sanders en una entrevista en la cadena Fox.



"Estamos listos para reunirnos, y si eso ocurre, está bien, pero si no, veremos lo que ocurre. Si no, continuaremos nuestra campaña de máxima presión", agregó.



Corea del Norte suspendió este martes una reunión de alto nivel con Corea del Sur y ha amenazado con cancelar la cumbre con Trump debido a los ejercicios militares programados por Washington y Seúl, según informó la agencia surcoreana Yonhap, que cita a la agencia oficial norcoreana KCNA.



A Pyongyang también le han irritado unas declaraciones del nuevo asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, que el mes pasado dijo en una entrevista con la cadena CBS News que la negociación con Corea del Norte podría basarse en "el modelo de Libia en el 2003 y 2004".



En el 2003, Trípoli y Washington firmaron un acuerdo por el cual el régimen libio -finalmente derrocado tras el alzamiento de los opositores y los bombarderos aliados del 2011- eliminó su programa de armas de destrucción masiva y entregó su arsenal a cambio de incentivos económicos.



"Si EE.UU. está tratando de arrinconarnos para forzar nuestro abandono nuclear de manera unilateral, ya no estaremos interesados en el diálogo y tan solo podemos reconsiderar nuestra predisposición de cara a la cumbre", indicó el vicecanciller norcoreano, Kim Kye-gwan, en una nota publicada hoy por la agencia estatal KCNA.



Sanders aseguró hoy que no está "al tanto de que (el de Libia) sea un modelo" que Washington esté usando para sus conversaciones con Pyongyang, en un aparente intento de dar marcha atrás a las declaraciones de Bolton.

Fuente: EFE / Reuters