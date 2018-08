Donald Trump tendría un hijo oculto de un romance con ama de llaves | Estados Unidos

Donald Trump tendría un hijo no reconocido por él, según informó la periodista Sonia Moghe, de la cadena CNN en base a las declaraciones de un ex portero de la Torre Trump.

El hombre que dice tener todos los datos de dicha información se llama Dino Sajudin y explicó que el presidente estadounidense Donald Trump tuvo un presunto romance con una ex ama de llaves, con la que habría tenido un hijo.

La revelación no salía a la luz debido a un contrato que el hombre tenía con American Media Inc (AMI) que le prohibía comentar el tema a otras personas.

American Media Inc es una importante empresa editorial de revistas, tabloides de supermercados y libros con sede en la ciudad de Nueva York y dueña del National Enquirer, la misma que pagó por el silencio y la exclusividad de las revelaciones de la conejita Karen McDougal.

El contrato ya venció.

A Dino Sajudin se le ofreció US$ 30.000 por no hablar sobre lo que había escuchado sobre la vida sexual de Trump y se le fijaba una multa de un millón de dólares en caso de revelar el rumor. Pero su abogado llegó a un acuerdo con la empresa editorial y una vez liberado del contrato, el ex portero de la Torre Trump.

El ex trabajador le dijo a la CNN que "mientras trabajaba en la Torre Trump, se me ordenó no criticar a la ex ama de llaves del presidente Trump debido a una relación previa entre ambos de la cual nació un hijo".