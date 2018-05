El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este lunes al reelecto gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, a convocar nuevas elecciones "libres y justas", tras desconocer los comicios del domingo e imponer nuevas sanciones económicas al régimen chavista.

"Pedimos al régimen de Maduro que restablezca la democracia, llame a elecciones libres y justas, libere a todos los presos políticos de forma inmediata e incondicional, y ponga fin a la represión y privación del pueblo venezolano", sostuvo Trump en un comunicado.

Más temprano el lunes, el mandatario republicano aplicó nuevas sanciones a Venezuela firmando una orden ejecutiva por la que limita la capacidad del Gobierno chavista de vender sus activos en suelo estadounidense, en respuesta a las elecciones presidenciales celebradas este domingo y que Estados Unidos ha calificado de "farsa".

Trump subrayó que el objetivo es que Maduro no liquide esos "activos críticos" para el país llanero, "que el país necesitará para reconstruir su economía".

"He firmado una Orden Ejecutiva para evitar que el régimen de Maduro venda o garantice ciertos activos financieros venezolanos, y para prohibir que el régimen gane dinero de la venta de ciertas entidades del Gobierno venezolano", agregó en el comunicado.

Presión en aumento

En una conferencia telefónica con periodistas, altos funcionarios del Gobierno de Trump explicaron que estas acciones pretenden impedir que Maduro venda activos públicos y deuda venezolanos a cambio de sobornos.



"La orden ejecutiva de hoy cierra otra vía de corrupción que hemos observado que se usa: niega a los funcionarios venezolanos corruptos la capacidad de valorar indebidamente y vender activos públicos a cambio de sobornos", indicaron esas fuentes.



De esta forma, la orden ejecutiva prohíbe a cualquier ciudadano, institución o empresa de Estados Unidos adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al Gobierno de Venezuela en EE.UU., incluidas aquellas inversiones derivadas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).



El objetivo es aumentar así la presión sobre el régimen de Maduro, al que también se le limita su capacidad de obtener liquidez, incluidas las cuentas por cobrar, del Gobierno venezolano como de la petrolera estatal PDVSA y el Banco Central Venezolano.



No obstante, las sanciones no atacan directamente las transacciones petroleras de Venezuela, por lo que EE.UU. no pone impedimento a que el crudo venezolano siga comercializándose en el país.



Así como EE.UU., países del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) confirmaron que desconocían los resultados por no cumplir con los "estándares internacionales", y decidieron "reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas" con Venezuela.



Según el Consejo Electoral de Venezuela, Maduro -en el poder desde 2013- obtuvo el domingo 68% de los votos contra 21,2% del ex chavista Henri Falcón, quien consideró que el proceso carecía de "legitimidad" y pidió una repetición de la votación, al acusar al gobierno de "compra de votos" y "chantaje" con los programas sociales.



El proceso estuvo marcado por una abstención de 52%, tras el boicot al que llamó la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por considerar la elección una "farsa" para perpetuar a Maduro en el poder.



Fuente: Agencias