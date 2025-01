“Todos pueden permitírselo, pero deberían hacerlo al 5%, no al 2%”, dijo el político republicano desde Mar-a-Lago en una conferencia de prensa donde recordó una conversación con un “primer ministro” no identificado al que le advirtió que, “en caso no pagues tus cuentas, no te vamos a proteger”.

¿Qué es la OTAN?

En el centro de la historia se encuentra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza política y militar que hoy incluye a 32 países, entre los cuales están EE.UU., Canadá y varios de Europa, fundada en 1949 para estabilizar la región tras la Segunda Guerra Mundial. Y si bien ha logrado su propósito, convirtiéndose en uno de los pilares que mantiene la paz en Occidente, también ha sido blanco de críticas por sucesivos gobiernos estadounidenses, que sienten que otros estados miembros no aportan lo suficiente para velar por su seguridad.

“Lo que sucedió es que muchos países europeos habían dejado de invertir en cuestiones de defensa confiados en el apoyo estadounidense a la OTAN, algo de lo que Washington se quejó incluso antes de la presidencia de Donald Trump”, señala Francisco Belaúnde Matossian, profesor de política internacional europea en la Universidad San Ignacio de Loyola, a El Comercio. “Cuando él llega al poder, enfatizó esta exigencia y efectivamente ahora varios países han mostrado un aumento en el gasto de defensa por el tema de Ucrania, que los ha asustado.”

Para combatir estas acusaciones se llegó hace unos años al compromiso de que todos los miembros de la OTAN gastarán al menos el 2% de su PBI en defensa para el 2024, algo que solo 23 de las 32 naciones de la alianza han logrado.

“El país que más está avanzando en su gasto de defensa es Polonia, que por su cercanía a Rusia quiere convertirse en una potencia militar que pueda contenerla”, añade el catedrático. “Otros miembros de la OTAN que están invirtiendo fuerte son los países bálticos, pero su pequeño territorio hace que sus esfuerzos tengan menos impacto en el total”.

Aquí un cuadro con el gasto estimado en defensa de cada país de la OTAN para el año 2024:

País % del PBI Gasto en millones de US$ Albania 2,03 516 Bélgica 1,30 8.519 Bulgaria 2,18 2.325 Canadá 1,37 30.495 Croacia 1,81 1.624 República Checa 2,10 6.834 Dinamarca 2,37 9.940 Estonia 3,43 1.437 Finlandia 2,41 7.308 Francia 2,06 64.271 Alemania 2,12 97.686 Grecia 3,08 7.684 Hungría 2,11 4.889 Italia 1,49 34.462 Letonia 3,15 1.421 Lituania 2,85 2.300 Luxemburgo 1,29 785 Montenegro 2,02 162 Países Bajos 2,05 21.460 Macedonia del Norte 2,22 353 Noruega 2,20 10.606 Polonia 4,12 34.975 Portugal 1,55 4.627 Rumanía 2,25 8.644 Eslovaquia 2,00 2.841 Eslovenia 1,29 949 España 1,28 21.269 Suecia 2,14 13.428 Turquía 2,09 22.776 Reino Unido 2,33 82.107 Estados Unidos 3,38 967.707 Islandia * - - TOTAL 2,71 (promedio) 1′474.399

*Cabe notar que debido a que Islandia no cuenta con fuerzas armadas, su gasto militar no es incluído en el reporte de la OTAN. La información proviene de un reporte de la propia OTAN publicado en junio del 2024 que puede ser revisado aquí.

Para el analista internacional Roberto Heimovits, es claro que Europa no gasta suficiente en defensa en un mundo cambiado por la invasión rusa a Ucrania, pero cuestiona un aumento del gasto tan abrupto como el que propone Trump. “Aumentar del 2% al al 5% en el plazo de uno o dos años no es algo factible. Si me hablas de 3 o 4 años quizás es más viable, pero hacerlo inmediatamente o a corto plazo no será fácil para ningún país”.

Es una opinión popular, y Trump está lejos de ser la única voz en afirmar que Europa no está gastando lo suficiente en su defensa, con el secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, David Lammy, afirmando en un reciente discurso que “Europa necesita defender su propio continente” y que es una “miopía pretender lo contrario con Rusia en marcha”.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, también ha instado a sus miembros a aumentar el gasto militar por encima del 2% del PBI. / NIKOLAY DOYCHINOV

Lo acompaña en opinión el propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien afirmó recientemente que el 2% del PBI resulta insuficiente para gastos militares si se toma en cuenta la amenaza rusa sobre el Viejo Continente, incentivando a los miembros del tratado a “acelerar” sus gastos de defensa como forma de disuadir cualquier incursión de Moscú en su territorio.

Si bien el jefe de la OTAN no ha dado una cifra oficial sobre cuánto piensa que se debería gastar, recientemente sugirió que si los miembros de la alianza no gastan juntos de manera más eficiente se debería subir la cuota hasta “al menos el 4%”.

Esto no quiere decir que no existan voces en contra de subir los gastos, con el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, cuestionando cómo un país como el suyo lograría más que duplicar su presupuesto de seguridad sin quedar en la deuda, tomando en cuenta de que incrementar los gastos al 5% del PBI equivaldría a unos US$ 206.000 millones anuales, en un presupuesto anual federal de en torno a US$504.000 millones.

“Es mucho dinero”, señaló Scholz al portal de noticias Focus Online añadiendo que en la OTAN se tiene un procedimiento muy claro para la toma de decisiones, incluyendo determinar la inversión de todos sus miembros en defensa, que llegó al número del 2%.

Aún así, el mandatario admitió que Alemania debería hacer más por la seguridad y recordó que su país casi duplicó su gasto anual de defensa, a casi US$98 mil millones, en los últimos años.

En cierto modo, el mayor misterio es cómo llegó Donald Trump a la cifra del 5%: si se trata de un número al que se llegó tras largos análisis o una cantidad que el político, conocido por su impulsividad, arrojó durante un entusiasta discurso. “Esta cifra no se termina de entender porque ni siquiera Estados Unidos gasta tal porcentaje de su PBI en defensa”, recalca Belaunde a este Diario. “Parece una cuestión absolutamente caprichosa, como varias de las cosas que dice Donald Trump”.

Soldados italianos de la OTAN. Solo 23 de los 32 miembros de la organización gastaron el 2% de su PBI en seguridad este 2024. / NIKOLAY DOYCHINOV

Heimovits concuerda que la cifra del 5% es demasiado para tiempos de paz, pero sospecha dos posibles causas detrás de la extravagante exigencia de Donald Trump.

“La primera es que es una táctica negociadora del presidente electo, o sea que él en verdad no espera que Dinamarca o Polonia o Alemania suban de 2 a 5%, pero sí quieren que suban a 3%, y por eso está poniendo una valla alta”, sostiene. “La segunda posibilidad - y para eso se tendría que ver el cronograma de sus exigencias - es que lo que está buscando Trump es patear el tablero y retirar a Estados Unidos de la OTAN, dentro de una lógica de una vuelta al aislacionismo extremo que caracterizó a este país en la década de 1920 y de 1930″.

Una situación preocupante para los países europeos de la OTAN, ya que una decisión como esta no solo rompería con una alianza de más de seis décadas, dejando repercusiones sísmicas en el sistema internacional, sino que también dejaría al Viejo Continente casi solo para enfrentar a la amenaza rusa en momentos en que algunos de sus miembros más poderosos como Italia, Francia e Inglaterra se encuentran ante un grave problema de déficit fiscal.

“Si Trump quiere hacerlo, está en sus facultades, ya que el presidente dirige la política exterior de Estados Unidos”, añade Heimovits.