Cómo Trump pasó del elogio a la decepción con Putin y qué implica su autorización para el envío de más armas a Ucrania

“Putin nos dice muchas tonterías, si quieren saber la verdad: Siempre es muy amable, pero al final eso no vale nada”, dijo Trump el martes ante la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

“No estoy contento con él, puedo decirles eso ahora mismo. Esto está matando a mucha gente”, agregó Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión de gabinete el 8 de julio de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El mandatario reconoció que ha resultado difícil persuadir a Putin para que ponga fin a los combates y termine rápidamente con la guerra en Ucrania, tal como había prometido en su campaña electoral, cuando incluso llegó a decir que terminaría el conflicto “en 24 horas” si regresaba a la Casa Blanca.

En marzo de este año, cuando redoblaba sus esfuerzos por conseguir un acuerdo de paz, Trump dijo confiar en que Putin hará lo correcto con respecto a una salida negociada al conflicto.

“No creo que vaya a incumplir su palabra. Estás hablando de Putin. No creo que vaya a incumplir su palabra. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre nos hemos llevado bien”, aseguró.

Cuando la prensa le preguntó el martes qué podría significar su creciente descontento con Putin para la política exterior de Estados Unidos, Trump se negó a dar detalles específicos.

El lugar de un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el 10 de julio de 2025. (EFE/EPA/SERVICIO DE SEGURIDAD DE UCRANIA). / SECURITY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT

Ucrania sufrió el miércoles el mayor ataque aéreo ruso desde que se inició la guerra en febrero del 2022: Kiev y otras ciudades fueron atacadas con 728 drones y 13 misiles, según la fuerza aérea ucraniana, que aseguró haber interceptado 711 drones y que destruyeron siete misiles.

Trump enviará más armas a Ucrania

Esta semana Trump confirmó también que Estados Unidos enviará más armas defensivas a Ucrania, revirtiendo así el anuncio del Pentágono sobre una pausa en las entregas de armamento a Kiev bajo el argumento de que los arsenales militares del país habían disminuido en los almacenes. El mandatario dio a entender que él no ordenó el corte de la ayuda.

Específicamente, se iba a dejar de enviar los vitales misiles de defensa aérea para los sistemas Patriot, otras municiones de precisión y misiles que la fuerza aérea ucraniana dispara desde aviones F-16 de fabricación estadounidense.

Trump subrayó que bajo su administración se entregaron “los mejores equipos jamás fabricados” a Ucrania, incluyendo misiles antitanque Javelin y otros sistemas avanzados que, según dijo, impidieron que la guerra se resolviera en cuestión de días a favor de Rusia.

Los principales proveedores de armas a Ucrania. (AFP).

El mandatario también elogió el “coraje” de los soldados ucranianos. “Y diré esto: los ucranianos, piensen lo que piensen sobre si fue justo o no que diéramos todo ese dinero, fueron muy valientes porque alguien tenía que operar ese equipo”, dijo “Y mucha gente que conozco no lo haría”.

Como remarcó CNN, con esa frase Trump sugirió que la enorme inversión de Estados Unidos en la defensa de Ucrania no ha sido un despilfarro, como muchos creen en MAGA, el ala más radical del Partido Republicano plegado por completo a la agenda política del mandatario.

“Queríamos aportar armas defensivas. Putin no está tratando bien a los seres humanos”, explicó el mandatario en la reunión del gabinete del martes, justificando la reversión de la pausa.

“Estamos enviando algunas armas defensivas a Ucrania y yo lo he aprobado”, remarcó.

A la pregunta sobre quién había tomado la decisión de cortar los envíos a Ucrania, Trump respondió: “No lo sé. ¿Por qué no me lo dicen ustedes?”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una reunión del gabinete el 8 de julio de 2025. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Sin embargo, el portal Axios aseguró que la suspensión se produjo después de que Trump le pidiera al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que hiciera un inventario de las defensas aéreas Patriot y otros suministros estadounidenses clave.

Luego, Hegseth y el subsecretario de Defensa para Políticas, Elbridge Colby, fueron quienes ordenaron la pausa, informaron NBC News y Politico.

La ayuda a Ucrania. (AFP).

¿Por qué Trump cambió de postura con respecto a las armas? Según Axios, el cambio de actitud del presidente comenzó a hacerse más claro el viernes de la semana pasada, cuando habló con su par de Ucrania Volodymyr Zelensky, en lo que ambas partes dijeron que fue su mejor llamada telefónica.

Dos fuentes dijeron a Axios que Trump prometió enviar inmediatamente 10 interceptores Patriot y ayudar a encontrar otros medios de suministro.

Axios también sostuvo que a Trump no solo le preocupa la disminución de los arsenales de su país, sino que ha dicho a sus allegados que “esta no es mi guerra”, pero lo será si empieza a enviar más armas a Ucrania.

¿Ahora sí Trump rompió con Putin?

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, participa en la inauguración de centros juveniles en las regiones rusas a través de una videoconferencia, el 28 de junio de 2025. (Foto: Gavriil Grigorov / AFP). / GAVRIIL GRIGOROV

¿Cómo se explican los cambios de postura de Trump con respecto a Putin y a Ucrania? Para el analista internacional Francisco Belaunde Matossian, el republicano es “una persona que no ve la realidad, más bien la ve según como cree que es. Él pensaba que tenía una buena relación con Putin, que Putin era sincero y, claro, tenía simpatía por él. Pensó que Putin le iba a hacer caso, pero Putin no le hace caso, así de simple”.

“Trump es una persona que no escucha a los especialistas, todo lo hace según lo que él siente, intuye, lo que él cree que es intuición, y entonces se basa en eso. Ello explica por qué toma personalmente muchas decisiones sin asesoría”, agregó Belaunde a El Comercio.

Sobre la afirmación de Trump de que no sabía que se había cortado el envío de armas a Ucrania, Belaunde dijo que si eso es verdad, sería inconcebible que una decisión de esa magnitud se tome sin que se haya consultado al presidente.

¿Estamos ante un cambio de postura de Trump o solo está buscando presionar a Putin para que haga concesiones? Belaunde sostuvo que los últimos anuncios de Trump están relacionados con las reacciones emotivas que suele tener. “Él reacciona en función de la interacción personal que tiene con sus interlocutores. Él lo sitúa mucho en el plano personal, entonces cuando siente que el otro lo ha decepcionado, reacciona así”.

“Trump no actúa como un verdadero presidente, sino que lo hace como una persona que se guía mucho por la interacción personal, si lo decepcionan o no. Por eso muchos mandatarios, para obtener algo de él lo adulan, porque saben que es la manera de tratar con él... Es una persona bastante caprichosa, que reacciona de manera emotiva, no racional”, insistió.

“Creo que, efectivamente, se ha sentido decepcionado por Putin, porque Trump quiere aparecer como un pacificador, y ve que la cosa no le funciona con Rusia, porque Putin no le hace caso. Se está decepcionado porque él simplemente cree que solo con sus cualidades personales, su convicción, su carisma, podía convencer a Putin, y no es así”, remarcó Belaunde.