El drama de los niños haitianos violados en un orfanato

Diez miembros del Senado de Estados Unidos pidieron al Departamento de Estado que presione al gobierno de Haití para el cierre de un orfanato en el que varios menores adoptados por familias estadounidenses habrían sido víctimas de abusos sexuales.



Según la carta, "múltiples" niños del orfanato Foyer Notre Dame de la Nativite, ubicado en las afueras de la capital haitiana Puerto Príncipe, dieron positivo por clamidia, una enfermedad de transmisión sexual, y reportaron haber sido víctimas de abusos.



"Aunque la agencia de Servicios Sociales de Haití ha tenido abierta una investigación sobre el orfanato durante más de un año, no se ha hecho nada para frenar los abusos”, dijo la carta del 29 de enero, dirigida al vicesecretario de Estado, John J. Sullivan.



La directora del orfanato, Eveline Louis-Jacques, señaló el viernes que varios niños bajo su cuidado dieron positivo por clamidia, pero dijo que no se ha confirmado que contrajeran la infección durante su estancia en el centro y negó con vehemencia los presuntos abusos.



"Estos niños están muy bien tratados”, dijo Louis-Jacques en una entrevista con The Associated Press. "No están en un orfanato, están en mi casa, conmigo”.

El orfanato fue escenario de una tragedia durante el devastador sismo de enero de 2010, cuando casi 70 niños murieron en sus instalaciones. Ahora acoge a 60 menores de edades comprendidas entre uno y 16 años. Louis-Jacques, una ex ejecutiva de banca, gestiona el centro con su esposo de 42 años. El personal es en su mayoría femenino.



Andolphe Guillaume, funcionario de la agencia de bienestar, IBESR por sus siglas en francés, remitió las preguntas sobre la situación al director ejecutivo del ente, que no estuvo disponible el viernes.



Pero Guillaume mostró a la AP un reporte de diciembre que informaba de que al menos seis de los 33 niños testados en el orfanato, conocido en Haití como "crèche", tenían clamidia y recomendaba a las autoridades que siguieran investigando las acusaciones de abuso. Los funcionarios estaban sorprendidos porque ese hogar social tenía una buena reputación, explicó. "Este crèche es uno de los mejores en Haití. No sabemos cómo ha ocurrido esto”, añadió.



Louis-Jacques señaló que los menores podrían haber contraído la enfermedad de sus madres al nacer pero, de acuerdo con el informe, solo los progenitores de uno de los niños dio positivo.



El número total de niños con clamidia no es de dominio público. La carta del Senado no ofrece detalles sobre las infecciones ni los menores que habrían reportados abusos.



Fuente: AP