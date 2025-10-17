Dura tarea para Quiroga o Paz en Bolivia: la pesada herencia que deja el MAS tras casi 20 años de gobierno

Escucha la noticia
Dura tarea para Quiroga o Paz en Bolivia: la pesada herencia que deja el MAS tras casi 20 años de gobiernoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Por primera vez en su historia, Bolivia definirá quién será su próximo presidente en una segunda vuelta. El senador centrista Rodrigo Paz, de 58 años y sorpresivo ganador de la primera vuelta, y el exmandatario derechista Jorge Quiroga, de 65 años, serán los protagonistas de un reñido balotaje este domingo 19.
Este escenario electoral inédito se da en nuestro vecino altiplánico debido a que la Constitución boliviana establece que un candidato puede ganar la presidencia en primera vuelta si obtiene más del 50% de los votos válidos, o al menos el 40% con una diferencia de diez puntos porcentuales sobre el segundo. Una de estas dos condiciones se dio siempre en Bolivia hasta el 17 de agosto de este año, que se rompió la tradición.
Newsletter Vuelta al Mundo
Uno de los dos, Paz o Quiroga, se encargará de poner fin a casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), encarnado por Evo Morales del 2006 al 2020 y por Luis Arce desde fines del 2020 hasta hoy, en un contexto actual de escasez de combustible y de alza en el costo de vida que tiene a la nación vecina atravesando su peor crisis económica en 40 años.
La mayoría de las últimas encuestas dan una leve ventaja a ‘Tuto’ Quiroga, quien ocupó la presidencia entre agosto del 2001 y agosto del 2002, sobre Paz Pereira, hijo del exgobernante Jaime Paz Zamora. Pero en Bolivia -como en muchas otras partes del mundo- ya la gente no se fía mucho de los sondeos, pues en primera vuelta Paz figuraba en ellos tercero o cuarto y acabó como el más votado con el 32,15% de los sufragios.
Pero sea Paz o sea Quiroga, quien tome la posta de Arce tiene una durísima tarea por delante en medio de la frustración por la dura situación que está atravesando el país. Los ajustes económicos que, ineludiblemente, tendrán que hacer podrían generar protestas ciudadanas y, por si fuera poco, el vencedor tendrá que encontrar acuerdos en el Parlamento para obtener mayoría.
Sin dólares, sin combustibles y con una inflación interanual que supera el 23% (la más alta desde el 2008), las colas frente a las gasolineras o a los comercios para comprar arroz, pan o aceite se vuelven cada vez más largas en las ciudades bolivianas y se acentúa el enojo de los transportistas y productores de alimentos. Según los analistas, el gobierno de Luis Arce casi ha agotado los dólares de sus reservas para sostener su política universal de subsidios. Un reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que el PIB boliviano tuvo un crecimiento negativo de -2,40% en el primer semestre de este año.
Dos pomposas promesas, como la política de industrialización y la explotación del litio, dejan este panorama inconcluso: unos 2.000 millones de dólares suspendidos en inversiones y un complejo industrial a media máquina. Además, según remarca la agencia EFE, otros planes como la explotación de hierro, la producción de úrea y la industriralización de azúcar tampoco dieron fuego en los cinco años del régimen de Arce. Puntualmente, la industrialización del litio quedó en el aire debido a observaciones insalvables a dos contratos con empresas de China y Rusia.
La defensa que hace el actual jefe de Estado del modelo economico y aquello que repite de que dejará al nuevo Ejecutivo “una economía estable” suena cada vez más falso y lejano. Sumamente desalentadora, la proyección del Banco Mundial no deja mentir: la economía boliviana se contraerá 0,5% este año y las perspectivas para los dos años venideros ponen a Bolivia y Haití como las naciones con crecimiento nulo en nuestra región. Analistas como Mario Torrico, investigador de Flacso, recalcan que las fallas de manejo “no vienen solo del gobierno de Arce sino desde la época de Evo Morales". La economía boliviana nunca pudo recuperarse del desplome del precio del gas, su mayor producto de exportación.