Dura tarea para Quiroga o Paz en Bolivia: la pesada herencia que deja el MAS tras casi 20 años de gobierno

Por primera vez en su historia, Bolivia definirá quién será su próximo presidente en una segunda vuelta. El senador centrista Rodrigo Paz, de 58 años y sorpresivo ganador de la primera vuelta, y el exmandatario derechista Jorge Quiroga, de 65 años, serán los protagonistas de un reñido balotaje este domingo 19.

Este escenario electoral inédito se da en nuestro vecino altiplánico debido a que la Constitución boliviana establece que un candidato puede ganar la presidencia en primera vuelta si obtiene más del 50% de los votos válidos, o al menos el 40% con una diferencia de diez puntos porcentuales sobre el segundo. Una de estas dos condiciones se dio siempre en Bolivia hasta el 17 de agosto de este año, que se rompió la tradición.

Uno de los dos, Paz o Quiroga, se encargará de poner fin a casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), encarnado por Evo Morales del 2006 al 2020 y por Luis Arce desde fines del 2020 hasta hoy, en un contexto actual de escasez de combustible y de alza en el costo de vida que tiene a la nación vecina atravesando su peor crisis económica en 40 años.

La mayoría de las últimas encuestas dan una leve ventaja a ‘Tuto’ Quiroga, quien ocupó la presidencia entre agosto del 2001 y agosto del 2002, sobre Paz Pereira, hijo del exgobernante Jaime Paz Zamora. Pero en Bolivia -como en muchas otras partes del mundo- ya la gente no se fía mucho de los sondeos, pues en primera vuelta Paz figuraba en ellos tercero o cuarto y acabó como el más votado con el 32,15% de los sufragios.

Pero sea Paz o sea Quiroga, quien tome la posta de Arce tiene una durísima tarea por delante en medio de la frustración por la dura situación que está atravesando el país. Los ajustes económicos que, ineludiblemente, tendrán que hacer podrían generar protestas ciudadanas y, por si fuera poco, el vencedor tendrá que encontrar acuerdos en el Parlamento para obtener mayoría.