Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personal sanitario se prepara para trasladar el cuerpo de una víctima de ébola para darle sepultura segura en el hospital Sofepadi de Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 23 de mayo de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
Personal sanitario se prepara para trasladar el cuerpo de una víctima de ébola para darle sepultura segura en el hospital Sofepadi de Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 23 de mayo de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
/ STRINGER
Por Agencia EFE

La 79ª asamblea mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrada en paralelo a dos crisis por sendos brotes de hantavirus y ébola, se clausuró este sábado con el llamamiento de su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a mantener la cooperación sanitaria global.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.