Es un crimen que ha consternado a la población de la paradisiaca isla Kho Phangan, en el sur de Tailandia.

Mundialmente conocida por su fiesta de la luna llena, en la que la gente baila hasta el amanecer, la isla ahora aparece en los titulares de los diarios de todo el mundo por razones totalmente distintas.

El español Daniel Sancho Broncha, de 29 años, fue detenido la semana pasada en la isla tailandesa en relación con la muerte y el desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en un hotel de Koh Phangan.

Es acusado de homicidio premeditado y de ocultar y sustraer partes del cuerpo para encubrir la muerte o la causa de la muerte de la víctima.

Hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, quien protagonizó "La Señora" , Daniel Sancho trabaja como chef y estaba de vacaciones en Tailandia.

Se declaró culpable este lunes ante un tribunal tailandés del asesinato de Edwin Arrieta.

En declaraciones a la agencia de noticias española EFE, aseguró que había sido un "rehén" de Arrieta y lo acusó de estar obsesionado con él.

"Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, confesó.

Daniel Sancho Broncha. (REUTERS).

Pero, ¿quién era Edwin Arrieta y qué se sabe de su relación con Daniel Sancho?

Luto en Colombia

Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, nació y creció en Lorica, un municipio del departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano.

Vivía en en el barrio El Recreo en Montería, la capital del departamento.

Como médico cirujano, era miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP).

Su hermana lo describió como una persona noble y con un corazón generoso, en declaraciones a la cadena local Caracol.

"Era un excelente hijo, un excelente hermano, tío, amigo. Una persona a quien le gustaba hacer obras de caridad", aseguró Darling Arrieta, entre lágrimas.

"Su sueño era conocer el mundo entero, por eso Edwin se la pasaba viajando. Mi mamá siempre estaba preocupada y le decía: 'Edwin, deja de estar volando tanto'".

En su localidad natal, hay conmoción por su asesinato y desmembramiento.

Koh Phangan es una isla conocida por su fiesta de la Luna llena. (GETTY IMAGES).

"Lorica está estremecida por el doloroso episodio que rodea la muerte del cirujano Edwin Arrieta Arteaga", escribió el alcalde de la localidad, Jorge Negrete, en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Negrete ordenó declarar tres días de duelo en el municipio, en "consideración por el dolor que embarga a los loriqueros".

Familia trabajadora

Operando a mujeres principalmente en Colombia y Chile, Arrieta llevaba una exitosa carrera que le permitió cosechar decenas de miles de seguidores en las redes sociales.

Según la prensa colombiana, fue criado por una familia trabajadora. Su padre Leobaldo Arrieta se dedicaba a reparar radios y televisores, mientras que su madre Marcela Arteaga era profesora.

Daniel Sancho fue arrestado por cargos de asesinato en la muerte y desmembramiento de su compañero de viaje. (REUTERS).

Su amigo Deibys Palomino asegura que sus padres hicieron un gran esfuerzo para criarlo: "Tomaban muchos trabajos para enviarle alimentos", agregó en declaraciones al diario colombiano El Tiempo.

Edwin Arrieta Arteaga estudió Medicina en Barranquilla, antes de continuar sus estudios en Buenos Aires, donde se convirtió en cirujano plástico.

En la capital argentina también adquirió su amor por el polo.

Tras culminar sus estudios, volvió a su Colombia natal y se instaló en Montería, una ciudad no muy lejos de la casa de sus padres.

Según su página web, trataba a pacientes "generalmente sanos que no se sienten a gusto con su cuerpo".

La macabra historia de su asesinato comenzó el pasado 31 de julio, cuando llegó a la isla tailandesa para disfrutar de unos días junto a su amigo español, Daniel Sancho.

Después de que los amigos compartieron varios días juntos disfrutando de la gastronomía y las atracciones turísticas de Koh Phangan, el colombiano desapareció repentinamente.

Misteriosa desaparición

Fue el mismo Daniel Sancho quien reportó ante las autoridades tailandesas la misteriosa desaparición de su amigo.

Según reportó el Bangkok Post, los dos cenaron en un restaurante de la isla el 1 de agosto. Poco después el español fue captado por cámaras de seguridad comprando cuchillos, guantes de goma, bolsas de basura y utensilios de limpieza en una tienda.

Daniel Sancho junto a la policía tailandesa. (REUTERS).

El jueves 3 de agosto, los medios locales informaron que un recolector de basura había encontrado una pelvis cercenada e intestinos humanos escondidos en una bolsa alrededor de las 12:30 p.m. en un vertedero de la isla.

El viernes se encontraron más restos humanos metidos en una bolsa de plástico en el mismo vertedero, además de varias prendas de ropa.

Los nuevos hallazgos llevaron a los investigadores a interrogar el mismo viernes a Sancho como sospechoso.

“Ensuciando el nombre de mi hermano”

Sancho afirma que Arrieta decidió acompañarlo en el viaje, pero, según la policía tailandesa, Edwin pagó todos los gastos.

Algunos medios tailandeses, como el Bangkok Post, reportaron durante el fin de semana que los amigos mantenían una relación amorosa y el crimen había sido pasional, pero Sancho negó esta versión.

En sus primeras declaraciones a la prensa, Daniel Sancho dijo que el colombiano lo había engañado.

"Me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante", señaló.

"Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”.

La hermana de la víctima, Darling Arrieta, le dijo a Caracol Noticias que le torturaba pensar en lo que le pasó a su hermano y en el hecho de que nunca podrá defenderse de las acusaciones.

"No sabemos si este hombre primero lo mató y después le hizo eso, o si vivo le hizo eso. Es una cosa que nunca vamos a saber", aseguró.

"Esta persona está usando la ausencia de mi hermano, que no se va a poder defender, porque él está diciendo muchas cosas, está ensuciando el nombre de mi hermano, pero mi hermano no se puede defender”.

Según reportes de la agencia Reuters, la policía confirmó gracias a pruebas de ADN que los restos eran de Arrieta y agregó que tienen pruebas contra Sancho.