Funcionarios de Estados Unidos y expertos independientes citados por ‘The New York Times’ coinciden en que es improbable que el bombardeo contra Siria realizado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia haya acabado con la capacidad de Bashar al Asad de atacar con armas químicas.

El Pentágono, a través del teniente general Kenneth F. McKenzie, señaló que los sitios bombardeados eran “componentes fundamentales de la infraestructura de armas químicas para conflictos armados del régimen”.

Como señala el medio estadounidense, es posible que esos lugares hayan sido centros de investigaciones de armas químicas en el pasado, pero “no se sabe con seguridad si todavía estaban en uso cuando las fuerzas estadounidenses, francesas y británicas atacaron”.

Como señalan las fuentes del ‘The New York Times’, las dudas nacen a partir de que no se ha identificado ninguna víctima en los sitios bombardeados, lo que daría a suponer que no había nadie durante la noche del ataque o que los sitios “estaban abandonados” y que no se han identificado ningún tipo de sustancia o agente químico en la zona, “a pesar de haber sido el blanco de más de cien misiles lanzados desde el aire y el mar”.

Estos puntos sugieren que Bashar al Asad puede instalar laboratorios en otros lugares o adquirir las sustancias, como el cloro que está disponible en el mercado, para elaborar el arma química.

— Medicamentos y juguetes —



Entre guantes de plástico y máscaras desparramadas entre los escombros, los empleados de un centro de investigación sirio bombardeado por las potencias occidentales aseguran que no producían armas químicas.



"Si hubiese armas químicas no estaríamos aquí", afirma, irónico, Said Said, un ingeniero que trabaja en el centro situado en el barrio Barze del noreste de Damasco.

"Trabajábamos sobre investigación y desarrollo en la producción farmacéutica y la industria química civil", sostiene.



Estos bombardeos coincidieron con el comienzo de una investigación en Duma de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que aseguró que no afectarían la investigación.

Said, que se presenta como el responsable del departamento especializado en pintura y plástico, no entiende por qué el centro de Barze fue atacado.

"Era un laboratorio de análisis en donde se llevaban a cabo ensayos sobre productos químicos utilizados en los productos alimenticios, los medicamentos y los juguetes para niños. Producíamos además medicamentos contra el cáncer o antídotos para el veneno de escorpión y de serpiente", asegura.

Según Said los investigadores de la OPAQ ya habían visitado el centro y "confirmado que no producía ninguna arma química".

"Se instalaban y trabajaban en nuestros laboratorios y cooperamos con ellos", explicó.



Con información de AFP