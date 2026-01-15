EE.UU. pone en alerta a sus bases militares en Medio Oriente debido a tensión con Irán

Escucha la noticia
La ola de protestas que empezó en los últimos días del 2025 en Irán por el aumento del costo de vida escaló rápidamente hacia un movimiento masivo en las calles de Teherán y otras ciudades contra el régimen teocrático de los ayatolas que está en el poder desde 1979, lo cual derivó en una intensa represión -la más severa de los últimos años- que ha incluido además el corte de internet desde el 8 de enero.
De acuerdo con la ONG Iran Human Rights (IHR), las fuerzas de seguridad iraníes han asesinado a casi 3.500 manifestantes y detenido a cerca de 10.000 personas, aunque según otras organizaciones ambas cifras son mayores. Del lado del régimen, este ha lamentado la muerte de más de 100 uniformados durante los choques contra la ciudadanía.
En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con una intervención militar en la república islámico, instando a sus habitantes a resistir porque “la ayuda está en camino”, sin ahondar en detalles sobre este enigmático mensaje.
Este miércoles 14, sin embargo, el mismo Trump bajó un cambio a la tensión al afirmar que le han comunicado “de buena fuente que la matanza en Irán ha cesado y que no hay planes de ejecuciones”. Al ser consultado sobre si queda descartada entonces una incursión armada, el líder republicano respondió: “Lo observaremos y veremos qué pasa después”.
Recordemos que desde la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abas Araqchi, remarcó que su país se defendería de “cualquier amenaza extranjera” y que en el caso puntual de Estados Unidos respondería atacando objetivos militares del gigante norteamericano en la región del Golfo Pérsico.
Si bien un alto funcionario saudita ha dicho en las últimas horas que Arabia Saudita, Qatar y Omán disuadieron a Trump de atacar Teherán y de “darle una oportunidad” al régimen iraní, aún es temprano para descartar un desenlace armado y es por ello que Washington viene tomando precauciones.
Un movimiento mayor al habitual se ha venido registrando en las últimas horas en Al Udeid, la base militar estadounidense más grande en el Medio Oriente ubicada a las afueras de Doha (Qatar), a solo 190 kilómetros al sur de Irán. Parte de su personal, tanto militar como civil, ha recibido órdenes de evacuar como medida de prevención. El gobierno qatarí lo confirmó, señalando que tal medida “se está llevando a cabo en respuesta a las tensiones regionales actuales”. Al ser sede del cuartel general del Mando Central de Estados Unidos (Centcom), esta instalación construida en 1996 fue clave para las operaciones del Ejército norteamericano realizadas en lo que va de este siglo en Iraq, Siria y Afganistán.
Con 10.000 soldados norteamericanos acantonados allí, Al Udeid es el primer objetivo que Irán maneja para sus represalias. Recordemos que fue el blanco elegido en junio del año pasado, cuando Irán la atacó en respuesta a los bombardeos de Washington contra tres instalaciones nucleares iraníes en medio del conflicto que se desató entre la república islámica e Israel. Solo uno de los 18 misiles disparados contra ella no fue interceptado y la golpeó, pero no hubo muertos ni heridos sino solo daños menores en su infraestructura. Curiosamente, un mes antes de la ofensiva persa, exactamente el 15 de mayo, Trump estuvo de visita en esa base para dar un espaldarazo a las tropas.
Más allá de su base en Qatar, Estados Unidos dispone de más de 40.000 efectivos en 19 emplazamientos repartidos en una decena de países de la región. Es una cifra lejana de los 160.000 que estuvieron desplegados allí entre los años 2003 y 2011 (en los tiempos de las guerras en Iraq y Afganistán), pero igual están en la mira de ataques enemigos, junto con los navíos de guerra en las aguas de la zona. De entre todos los estados, Kuwait posee la mayor presencia militar estadounidense con tres bases en expansión. Las otras naciones de la región que acogen a tropas norteamericanas son Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Iraq y Siria.