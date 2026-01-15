EE.UU. pone en alerta a sus bases militares en Medio Oriente debido a tensión con Irán

La ola de protestas que empezó en los últimos días del 2025 en Irán por el aumento del costo de vida escaló rápidamente hacia un movimiento masivo en las calles de Teherán y otras ciudades contra el régimen teocrático de los ayatolas que está en el poder desde 1979, lo cual derivó en una intensa represión -la más severa de los últimos años- que ha incluido además el corte de internet desde el 8 de enero.

De acuerdo con la ONG Iran Human Rights (IHR), las fuerzas de seguridad iraníes han asesinado a casi 3.500 manifestantes y detenido a cerca de 10.000 personas, aunque según otras organizaciones ambas cifras son mayores. Del lado del régimen, este ha lamentado la muerte de más de 100 uniformados durante los choques contra la ciudadanía.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con una intervención militar en la república islámico, instando a sus habitantes a resistir porque “la ayuda está en camino”, sin ahondar en detalles sobre este enigmático mensaje.

Este miércoles 14, sin embargo, el mismo Trump bajó un cambio a la tensión al afirmar que le han comunicado “de buena fuente que la matanza en Irán ha cesado y que no hay planes de ejecuciones”. Al ser consultado sobre si queda descartada entonces una incursión armada, el líder republicano respondió: “Lo observaremos y veremos qué pasa después”.

Recordemos que desde la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abas Araqchi, remarcó que su país se defendería de “cualquier amenaza extranjera” y que en el caso puntual de Estados Unidos respondería atacando objetivos militares del gigante norteamericano en la región del Golfo Pérsico.

Si bien un alto funcionario saudita ha dicho en las últimas horas que Arabia Saudita, Qatar y Omán disuadieron a Trump de atacar Teherán y de “darle una oportunidad” al régimen iraní, aún es temprano para descartar un desenlace armado y es por ello que Washington viene tomando precauciones.