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El diario costarricense La Nación, parte del Grupo de Diarios América (GDA), informó la revocatoria de permisos a miembros de su junta. (FOTO: GDA / La Nación)
El diario costarricense La Nación, parte del Grupo de Diarios América (GDA), informó la revocatoria de permisos a miembros de su junta. (FOTO: GDA / La Nación)
Por Grupo GDA

Editorial del diario La Nación publicado el lunes 4 de mayo de 2026

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